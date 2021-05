Clubhouse für Android steht weltweit in den Startlöchern

Gerade erst hatte Clubhouse angekündigt, dass in den USA die Live-Podcast-App für Android-Geräte kommt, da folgt die Ankündigung für den weltweiten Start. Noch in dieser Woche soll es so weit sein. Ab sofort ist Clubhouse für Android bereits in Brasilien, Japan und Russland verfügbar, Indien und Nigeria folgen am Freitagmorgen und der Rest der Welt am Freitagabend.

Bisher gab es Clubhouse nur für iOS. Zudem brauchte und braucht man nach wie vor eine Einladung, um die App nutzen zu können. Einladungen wiederum können Nutzende nur begrenzt aussprechen. Dennoch sind mehr als zehn Millionen Menschen in der App registriert. Allerdings stagnierte die Zahl der Neuanmeldungen zuletzt. Der aktuelle Wert der App ist in einer vergangenen Bewertungsrunde im April auf vier Milliarden US-Dollar festgelegt worden.

Klone und Monetarisierung auf allen Kanälen

Der Hype um Clubhouse hat dazu geführt, dass einige andere Netzwerke und Dienste ähnliche Funktionen aufgebaut haben. Unter anderem läuft bei Twitter mit Spaces eine Art Klon, Facebook will einen ganzen Audio-Bereich aufbauen, über den die Akteure auch zugleich Geld verdienen können, Discord hat sogenannte Stage Channels gestartet, bei Reddit nennen sie sich Talk und Spotify hat Betty Labs übernommen, ein Unternehmen, das bereits die Sport-Kommentar-App Locker Room anbietet – womit man dann nach eigener Aussage "die Zukunft des Formats Audio" gestalten werde.

Auch Clubhouse will in Richtung Monetarisierung gehen. Es gibt seit Kurzem ein Accelerator Program, über das 50 Audio-Shows finanziell unterstützt werden sollen. Dies kündigte der Clubhouse-CEO Paul Davison im wöchentlichen Clubhouse-Townhall-Gespräch an. Weitere Bezahl-Optionen wie Abo-Modelle, Trinkgelder und Veranstaltungen, für die man eine Art Eintritt bezahlen muss, sind demnach in Planung.

(emw)