Clyde wird intelligent: Discord setzt auf KI von OpenAI

Auch Discord kommt nicht ohne Künstliche Intelligenz aus. Der Messaging-Dienst bekommt einen KI-Chatbot, eine automatisierte Moderation und kann Chats zusammenfassen. Für all das nutzt Discord die Technik von OpenAI, dem Unternehmen, das hinter ChatGPT steht und das seit kurzem das API dafür freigegeben hat. Diese wird offensichtlich gern genutzt, so hat beispielsweise DuckDuckGo einen Assistenten entwickelt, der Suchanfragen beantworten kann. FuturiMedia lässt gleich ganze Radiosendungen mittels der KI laufen.

Clyde heißt der Chatbot von Discord. Dieser wird nun intelligenter. Nutzerinnen und Nutzer können Clyde künftig Fragen stellen und bitten, für sie Texte zu verfassen. Mittels @Clyde ist der Chatbot in jedem Kanal verfügbar. Er kann Gruppen für einen öffnen, Wiedergabelisten empfehlen und auf GIFs und Emojis zugreifen. Noch lernt Clyde, heißt es in einer Pressemitteilung, aber bald werde er "zu einem grundlegenden Bestandteil des Discord-Erlebnis".

Mehr KI bei der Moderation und in angebundenen Apps

Die bereits verfügbare automatisierte Moderation wird ebenfalls um KI ergänzt. Sie prüft eingehende Nachrichten und markiert diese, falls sie fragwürdig erscheinen, so dass Admins und Moderatoren eingreifen können. Die bisherige AutoMod ohne KI hat nach eigenen Aussagen bisher 45 Millionen unerwünschte Nachrichten blockiert, bevor sie öffentlich wurden. AutoMod KI soll nun den Kontext eines Gesprächs besser im Auge behalten können. Eine Testphase läuft bereits, allerdings nur auf ausgewählten Servern.

Bei einer längeren Abwesenheit können Menschen sich nun Zusammenfassungen dessen, was in der Zwischenzeit passierte, schicken lassen. Die Funktion muss in den Servereinstellungen aktiviert werden. Auch sie ist zunächst nur für eine begrenzte Zahl an Testservern verfügbar.

Discord macht auch kleinere Spielereien zugänglich: So gibt es etwa eine App, mit der man Avatare dank generativer BIldmodelle remixen kann. "Fast drei Millionen Discord-Server bieten KI-Erfahrungen – von der Generierung von Game-Assets bis hin zu Gruppen, die mithilfe von KI Romane schreiben, oder KI-basierten Lerngemeinschaften." Beispiel ist der Midjourney-Server mit mehr als 13 Millionen Mitgliedern.

(emw)