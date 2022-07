CoTweets: Twitter testet gemeinsames tweeten zweier Nutzer

Twitter testet derzeit eine neue Funktion namens CoTweet. Dabei können zwei Anwender einen gemeinsamen Tweet absetzen und werden dabei beide als Urheber angegeben. Diese Funktion ist zunächst nur für eine begrenzte Zeit und momentan auch nur für einige ausgewählte Nutzer in Korea und Kanada sowie in den Vereinigten Staaten verfügbar.

Nach dem Erstellen eines Tweets kann ein Anwender einen anderen als Co-Autor einladen, statt den Tweet selbst abzusetzen. Die Einladung wird als Direktnachricht bei Twitter versendet. Sobald die Einladung angenommen wird, wird der Beitrag als CoTweet auf beiden Timelines gleichzeitig veröffentlicht. Ein CoTweet ist erkennbar durch die Angabe von beiden Autoren über dem Beitrag, wobei auch beide Profilbilder angezeigt werden.

CoTweet bei Twitter

Sollte die Einladung zum CoTweet abgelehnt werden, wird der Beitrag automatisch gelöscht. Man kann seine Follower zum CoTweet einladen oder öffentliche Profile, aber es sind lediglich zwei Autoren für einen CoTweet möglich. CoTweet-Einladungen sind nicht begrenzt, sodass man so viele Einladungen verschicken kann, wie man möchte, erklärt Twitter.

Löschung und Widerruf auch bei CoTweets möglich

Sollte der ursprüngliche Autor den CoTweet löschen wollen, kann er oder sie das wie von normalen Beiträgen gewohnt tun. Ein eingeladener Co-Autor kann den CoTweet zwar nicht selbst löschen, aber den CoTweet widerrufen. Dann wird der CoTweet zu einem normalen Tweet des einladenden Anwenders und sämtliche Angaben wie Nutzername und Profilbild des widerrufenden Co-Autors werden vom Beitrag entfernt. Der CoTweet verschwindet auch aus den eigenen Tweets und den Timelines der eigenen Follower.

Gegenüber The Verge erklärte ein Sprecher des sozialen Netzwerks, dass Twitter nach neuen Möglichkeiten der Zusammenarbeit suche. "Wir testen CoTweets für eine begrenzte Zeit, um herauszufinden, wie Menschen und Marken diese Funktion nutzen können, um zu wachsen und neue Zielgruppen zu erreichen und ihre Zusammenarbeit mit anderen Twitter-Konten zu stärken."

Instagram hat es vorgemacht

Instagram hat letztes Jahr eine ähnliche Funktion eingeführt, als Posts künftig in der Desktop-Version ermöglicht wurden. In einer Testversion von "Collabs" kann eine Person eine weitere als Urheber eines Posts hinterlegen. Dies ist über die Tagging-Funktion Instagrams möglich. Auch hier erscheinen beide Konten in der Kopfzeile des Beitrags.

(fds)