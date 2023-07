Code Week 2023: Deutschland, mach dich startklar!

Wie vielfältig, kreativ und spannend es ist, zu programmieren, können Jung und Alt demnächst auf der Code Week erleben. Das europäische Event läuft ab dem 7. bis zum 22. Oktober – also eigentlich länger, als es der Name vermuten lässt – und bietet während dieses Zeitraums unzählige Workshops an, die eine große Bandbreite an Themen abdecken. Man findet Kurse mit Programmier-Grundlagen, kann Roboter bauen, sich an künstlicher Intelligenz versuchen oder etwa mit Lichtgraffiti spielerisch Bilder projizieren. An vielen dieser Aktivitäten kann man kostenfrei und ohne Vorkenntnisse teilnehmen.

Anzeige

In Deutschland sind bereits 108 Veranstaltungen angekündigt, die man auf der Veranstalter-Website nicht nur nach Standorten, sondern auch nach Interessen, Zielgruppen und Veranstaltungstyp durchsuchen kann. Die Angebote finden zum Veranstaltungszeitpunkt in Schulen, Makerspaces, Bibliotheken, Museen, Vereinen und an weiteren Orten statt und werden mit der tatkräftigen Hilfe vieler Freiwilliger umgesetzt.

Um den Rekord der im Vorjahr angebotenen Aktivitäten zu brechen, benötigt Deutschland derzeit noch 1118 weitere Workshops, steht aber auch im Wettstreit mit den anderen teilnehmenden Ländern. Wer sich in welchem Maß an der Code Week engagiert, wird in diesem Scoreboard aufgelistet. Bislang gibt es insgesamt 6358 Aktivitäten. Deutschland liegt mit seinem Angebot (im Hinblick auf die Einwohnerzahl) auf Platz 30, zählt mit seinen Beiträgen aber seit 2021 zu den 10 aktivsten Teilnehmern der Code Week – Tendenz steigend.

(akf)