Code von der KI: Was andere Editor-Apps von Cursor lernen können

Wer sich bereits auf das Abenteuer eingelassen hat, mit Text-generierender Künstlicher Intelligenz Software zu entwickeln, kann sich dank eines Tools die Wege zwischen Quelltext und GPT verkürzen. Ein neues Open-Source-Tool namens Cursor integriert die KI direkt in den Editor. Die Software ist für Windows, Mac und Linux verfügbar und liegt aktuell in Version 0.1.9 vor. Sie gibt einen Vorgeschmack darauf, wie sich Codeeditoren in naher Zukunft verändern könnten.

Der Vorteil der direkten Integration der KI ist laut den Entwicklern, dass aus dem Editor heraus weitgehend mühelos zehn bis 100 Codezeilen erzeugt und eingefügt werden können. Dazu muss zum Beispiel auf dem Mac nur CMD-K gedrückt werden, um einen Prompt einzugeben. Noch praktischer soll der Editor sein, wenn es darum geht, vorhandenen Code durch die KI überarbeiten zu lassen. In diesem Fall werden die vorgeschlagenen Änderungen hervorgehoben. Cursor übergibt offenbar auch den Quelltext automatisch an die KI – womit ein weiterer Arbeitsschritt entfällt.

Was für kommende Versionen geplant ist

Darüber hinaus ist GitHub Copilot direkt in die App integriert und neben lokalen Dateien können per SSH auch direkt Dateien auf anderen Servern aufgerufen werden. Abgesehen von einigen wenigen Funktionen und der KI befindet sich die Software in ihrer Entwicklung aber noch am Anfang. Neben dem farblichen Syntax-Highlighting bietet sie aktuell nicht viel und steht damit hinter anderen Code-Editoren zurück.

Für kommende Versionen planen die Entwickler eine automatische Fehlerbehebung mittels KI, sobald diese im Terminal auftauchen. Zudem soll es künftig möglich sein, GPT per Mausklick zum Schreiben einer Dokumentation aufzufordern.

