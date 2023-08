CodeDroidAI For Delphi: KI-Codeassistent arbeitet mit GPT-4, Llama und Co

Embarcadero hat mit CodeDroidAI For Delphi einen KI-Codeassistenten für Delphi und C++Builder vorgestellt. Die Software nutzt Sprachmodelle, um Standardaufgaben bei der Softwareentwicklung zu automatisieren.

Anders als GitHub Copilot oder Amazon CodeWhisperer handelt es sich bei CodeDroidAI nicht um ein mit Unmengen an Sourcecode trainiertes Modell, sondern um ein UI, das auf unterschiedliche Large Language Models (LLMs) zugreift.

Code erstellen, analysieren und kommentieren

Die Oberfläche zeigt Standardaufgaben wie das Erstellen von Funktionen oder das Umwandeln von Delphi- in C++-Code. Daneben kann das Tool sowohl FMX (FireMonkey) Forms als auch VCL Forms (Visual Component Library) erstellen und Oberflächen im VCL-Format in FMX Forms umwandeln.

Das UI bietet Zugriff auf zahlreiche Standardaufgaben in der Softwareentwicklung, die es mit dem gewählten Sprachmodell erledigt. (Bild: Embarcadero)

Zusätzlich bietet CodDroidAI Schaltflächen, um den Code zu optimieren, zu analysieren oder im Nachhinein mit Kommentaren zu versehen.

Ein Template Editor dient dazu, Vorlagen für eigene Prompts zu erstellen, die auf spezifischen Aufgaben ausgelegt sind.

Sprachmodelle: OpenAI, Meta und Open Source

Bei den LLMs bietet das Tool eine breite Auswahl von den OpenAI-Modellen GPT-3.5 Turbo 16k und GPT-4 über Metas Llama 2 in der Version mit 13 Milliarden (13b) und 70 Milliarden Parametern (70b) sowie den darauf basierenden offenen Modellen Stable Beluga (ehemals Free Willy) und Vicuna.

CodeDroidAI kommuniziert über REST mit OpenAI.com und der Machine-Learning-Plattform Replicate.com.

Laut dem Embarcadero-Blog schlagen sich die OpenAI-Modelle derzeit am besten beim Generieren von Code. Der Vorteil an Llama und dessen Ablegern ist, dass die Modelle im eigenen Rechenzentrum laufen können, sodass die Daten nicht an die amerikanischen Server von OpenAI gehen.

Open Source für Linux, macOS und Windows

Der in Pascal geschriebene Sourcecode von CodeDroidAI ist auf GitHub verfügbar. Dort findet sich auch das Binary für Windows. Daneben arbeitet die Software unter Linux und macOS, allerdings ohne die Funktion zur Code-Validierung, die auf das Windows-Tool msbuild setzt.

(rme)