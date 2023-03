Codeeditor: RAD Studio 11.3 neu mit ToolsAPI und biometrischer Authentifizierung

Die Entwickler von Embarcadero bleiben auch im Jahr 2023 ihrer bisherigen Vorgehensweise treu: Das neue, nun erschienene Release 11.3 von RAD Studio Alexandria ist wiederum zeitgleich mit den Versionen 11.3 von Delphi und dem C++-Builder erhältlich. Die Software bietet unter anderem die Unterstützung für neuere Versionen verschiedener Betriebssysteme und fügt eine neue ToolsAPI zur RAD Studio IDE hinzu. Damit sollen Entwickler und Entwicklerinnen die Art und Weise, wie der Quellcode im Codeeditor dargestellt wird, besser anpassen können. Weiterhin führt Embarcadero in der Version 11.3 eine neue biometrische Authentifizierungskomponente für mobile Plattformen ein.

Qualitätssteigerung mit Fokus auf Delphi

Wie schon vor einem halben Jahr bei der Vorstellung der vorherigen Version von RAD Studio betont das Entwicklerteam auf dem firmeneigenen Blog, dass eine allgemeine Qualitätssteigerung das Hauptziel für die Version 11.3 sei. Dabei habe man vor allen Dingen den Schwerpunkt auf Delphi Code Insight mit Delphi LSP sowie der bereits in Version 11.0 eingeführten High DPI IDE und auf die VCL-Styles gelegt. Weitere Verbesserungen gibt es bei den Compilern und Toolchains, der Delphi- und C++-RTL, VCL, FireMonkey, FireDAC und anderen Datenbankbibliotheken.

Die Plattform, die Toolchain und ein neuer Codeeditor

Mit dieser Version unterstützt RAD Studio eine Reihe weiterer Zielplattformen. Dazu gehören jetzt iOS 16 (allerdings nur für Delphi), Android 13 und macOS Ventura sowie Ubuntu 22 LTS und Windows Server 2022. Zu den Änderungen bei der Toolchain zählt ein neuer Debugger auf Basis von LLDB für macOS Intel und Android 32-Bit. Das Entwicklerteam betont, dass mit diesem Schritt alle Debugger der Software, die nicht für Windows-Plattformen entwickelt wurden, in Delphi und C++ auf die LLDB-Architektur umgestellt worden. Apple hat mit XCode 14 einen neuen Notarisierungsprozess für macOS eingeführt, der nun von RAD Studio 11.3 unterstützt wird. Die Windows-Signierunterstützung in der IDE umfasst zudem jetzt auch das Zeitstempeln von MSIX-Dateien.

Der Codeeditor der IDE von RAD Studio bietet jetzt die Möglichkeit, übereinstimmende Wörter hervorzuheben. (Bild: Embarcadero)

Der Codeeditor der IDE bietet jetzt die Möglichkeit, übereinstimmende Wörter hervorzuheben. Mit dieser Funktion können Entwickler und Entwicklerinnen Instanzen desselben Wortes, das sie ausgewählt haben oder in dem sich der Cursor gerade befindet, auf dem Bildschirm hervorgehoben sehen. Standardmäßig werden dabei nur Wörter hervorgehoben, die der Entwickler ausgewählt hat – es besteht aber ich die Möglichkeit diese Einstellung so zu verändern, dass auch Wörter hervorgehoben werden, in denen sich der Cursor befindet oder an die er angrenzt.

Mit dieser Version wird auch eine neue ToolsAPI für das Malen im Codeeditor eingeführt: Sie soll es Programmierern und Programmiererinnen ermöglichen, den Editor anzupassen, ohne dabei seine Stabilität zu beeinträchtigen. Durch diese API soll es nach Aussagen des Embarcadero-Teams einfacher für Drittanbieter werden, Plug-ins zu schreiben.

Neue biometrische Authentifizierung

Für FireMonkey-Mobilanwendungen bietet RAD Studio 11.3 eine neue Komponente zur biometrischen Authentifizierung von Mobilgeräten. Diese Komponente, die die Bezeichnung TBiometricAuth trägt, ermöglicht die Autorisierung zur Nutzung einer Anwendung oder bestimmter Funktionen über Biometrie, wie beispielsweise Face ID auf iOS-Geräten oder Fingerabdruck auf Android-Geräten. Als eine weitere neue FireMonkey-Funktion zur besseren Integration von Mobilgeräten hat das Entwicklerteam die Schnittstelle IFMXPhoneDialerListenerService für Android implementiert. Der Dienst ist für die Verfolgung von Änderungen im Zustand des Telefonsystemdienstes (Calls, Carrier oder CallState) vorgesehen.

Ein Blog-Eintrag auf der Seite von Embarcadero erläutert weitere Einzelheiten der neuen Version 11.3. Eine weitere Quelle für ausführliche Informationen zu diesem neuen Release ist die “What’s New-Seite“ im Wiki zu der Software.

(fms)