Cohere bekommt Millionen-Finanzierung von Nvidia, Oracle und Salesforce

Rund 270 Millionen US-Dollar hat das KI-Startup Cohere in einer aktuellen Finanzierungsrunde bekommen. Zu den Investoren gehören Nvidia, Oracle und Salesforce. Der aktuelle KI-Hype sorgt dafür, dass einige große Unternehmen versuchen, sich mittels Investitionen Nähe zu den KI-Hoffnungsträgern zu verschaffen. Vorweg steht Microsoft mit seiner 10-Milliarden-Investition in die ChatGPT-Macher OpenAI. Auch Google kooperiert bereits mit Cohere. Das Startup wurde zudem von ehemaligen Mitarbeitern des Google-Brain-Teams gegründet.

Cohere hat sich darauf spezialisiert, eine generative KI für Firmen zu entwickeln, bei der sensible Unternehmensdaten sicher aufgehoben sind. Sie bieten große Sprachmodelle (Large Language Models, LLM) an, die an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden können. Ziel ist es, so heißt es auf der Webseite, dass jeder Entwickler und jedes Unternehmen eigene Produkte und Dienste auf Basis der Sprachmodelle bauen kann. Auch Konkurrent OpenAI arbeitet derzeit an Möglichkeiten, Corporate Data zu schützen.

Enge Verbindung zu Google

Das Sprachmodell von Cohere basiert dabei auf der Transformer-Architektur, an dessen Entwicklung die Startup-Gründer direkt bei Google beteiligt waren. Die Modelle "wurden auf Supercomputern geschult und bieten NLP-Lösungen (Natural Language Processing, natürliche Sprache), die keine teure ML(Machine Learning)-Entwicklung benötigen". Cohere nutzt die Google Cloud. Google begründet die Unterstützung von Cohere in einem eigenen Blogbeitrag wie folgt: "Sobald ein Modell zu groß wird, um auf ein einzelnes Gerät zu passen, erfordert es verteilte Trainingsstrategien, die wiederum umfangreiche Rechenressourcen mit großer Speicherkapazität und schnellen Verbindungen benötigen. Sie brauchen außerdem spezielle Algorithmen, um die Hardware und Zeitressourcen zu optimieren." Daran arbeite das Startup. Google unterhält weitere Partnerschaften mit Anthropic und C3.ai.

Neu-Investor Nvidia profitiert selbst vom KI-Boom. Die Firma bezeichnet sich erst kürzlich selbst als "AI Computing Company". Auch deren Investoren gefällt das – Nvidia erreichte nach der Hardware-Messe Computex einen Börsenwert von einer Billion US-Dollar. Dort wurden die eigenen KI-Anleihen vorgestellt.

Cohere gibt es seit vier Jahren. Das Startup hat allerdings bereits Büros in Toronto, Palo Alto, San Francisco und London. Auf der Webseite wird auch der ehemalige Google-Mitarbeiter und KI-Pionier Geoffrey Hinton zitiert: "Sehr große Sprachmodelle geben Computern jetzt ein viel besseres Verständnis der menschlichen Kommunikation. Das Team von Cohere baut Technologie, die diese Revolution in der natürlichen Sprache viel breiter verfügbar machen wird."

(emw)