Coinbase ist schon vor Börsenlisting fast 68 Milliarden Dollar wert

Coinbase, die größte amerikanische Handelsplattform für Kryptowährungen wie Bitcoin, plant ein direktes Börsenlisting an der Nasdaq. Noch im März könnte es so weit sein. Das Unternehmen steht bei Investoren hoch im Kurs. Kurs. In diesem Jahr wechselten die Aktien des Unternehmens im außerbörslichen Handel im Schnitt für 343,58 Dollar den Besitzer, wie Coinbase am Mittwoch in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC offengelegt hat. Demnach wäre das Unternehmen 67,6 Milliarden US-Dollar (56,8 Milliarden Euro) wert.

Coinbase profitiert von der enormen Nachfrage nach Kryptowährungen. Im vergangenen Jahr lag der außerbörsliche Durchschnittskurs für Aktien des Unternehmens noch bei lediglich 28,83 Dollar. Zuletzt galt laut US-Medienberichten beim Börsengang sogar eine Gesamtbewertung von mehr als 100 Milliarden Dollar als gut möglich, da bei privaten Transaktionen für gewöhnlich wesentlich geringere Kurse erzielt werden als nach der Premiere am öffentlichen Kapitalmarkt. Coinbase geht mit schwarzen Zahlen an die Nasdaq.

Coinbase will 114,9 Millionen Aktien an die NASDAQ bringen, ohne jedoch neue Aktien auszugeben und öffentlich feilzubieten. Auf dem US-Kapitalmarkt sind direkte Börsengänge ohne Initial Public Offering (öffentliche Aktienausgabe) seit einiger Zeit en vogue. Sie sind vergleichsweise günstig und flott, bescheren dem Unternehmen aber unmittelbar kein frisches Kapital. Andererseits werden die Anteile bestehender Aktionäre nicht verwässert.

