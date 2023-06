Color Kit Grande: Modernes, erweiterbares IoT-Starter-Kit für Maker

Das etwa 40 Euro günstige Board Color Kit Grande von ThingPulse basiert auf dem ESP32 ePulse Feather Dev Board desselben Herstellers und kommt als Bausatz mit einem 3,5 Zoll großen Farbdisplay, das 320 × 480 Pixel darstellt und sich auf kapazitive Touch-Eingaben versteht. Es ist also für Maker gedacht, die gerne basteln und löten. Aber keine Sorge, die kleinen SMD-Bauteile und Anschlüsse sind bereits verlötet und so beschränkt sich das Löten auf ein paar Pin-Header in Durchstecktechnik (THT), einen Schalter (THT) und einen Groove-Connector (SMD, große Pads, auch für Lötanfänger geeignet).

Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden

Zum Beispiel als Wetterstation

Weitere Informationen sind auf der Shop-Seite verfügbar. Dort findet man auch die Dokumentation und Videos, die den Aufbau und Beispielprojekte wie eine vorzeigbare Wetter-App demonstrieren.

Im Shop ist das Kit für 39 US-Dollar (obwohl die Firm in der Schweiz sitzt) gelistet und als lieferbar angegeben, der Versand in die EU kostet ab 6,50 US-Dollar, inklusive Steuern kommt man bei einer Bestellung aus Deutschland auf etwa 50 Euro.

(caw)