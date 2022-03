"Colossal Cave 3D Adventure": Sierra-Gründer bringen Remake für VR und Monitor

Langeweile führt manchmal zu den besten Geistesblitzen: Weil sich die Branchenlegenden Roberta und Ken Williams im Lockdown unterfordert fühlten, starteten sie kurzerhand eine Neuauflage des Textadventures "Colossal Cave Adventure" aus dem Jahr 1975. Das dreidimensionale Remake soll zwischen Sommer und Herbst 2022 für Windows, Mac und die VR-Brille Meta Quest 2 erscheinen. Die mystische Höhlenerkundung führt durch 143 Umgebungen, die sich diesmal frei aus der Egoperspektive erkunden lassen.

Die beiden Gründer von Sierra On-Line hatten sich schon vor 20 Jahren zur Ruhe gesetzt, doch das neue Projekt scheint noch einmal den Ehrgeiz des Ehepaars geweckt zu haben. Ursprünglich habe Ken Williams nur ein Buch über die Geschichte seines alten Unternehmens, bei dem seine Frau das erste Grafik-Adventure "Mystery House" und den Klassiker "King's Quest" erschuf, geplant. Die Recherchen weckten jedoch seine Neugier auf die moderne Entwicklung mit der Unity-Engine, heißt es auf der Webseite des Spieleprojekts. Als Roberta damit begann, ihre Idee eines modernen "Colossal Cave Adventure" umzusetzen, gründete Ken schließlich das Studio Cygnus Entertainment. Mittlerweile sollen 20 Mitarbeiter daran arbeiten, das neue Herzensprojekt in größerem Stil zu realisieren.

Initialzündung für Sierra On-Line

Das Vorbild aus dem Jahr 1975 stammt nicht vom Williams-Pärchen, sondern von William Crowther und Don Woods. Das auf dem Großrechner PDP-10 gestartete Spiel war allerdings die entscheidende Inspiration für Ken und Roberta Williams, selbst in die Spiele-Entwicklung einzusteigen.

Auf der offiziellen Website wird bei der VR-Version vorerst nur die Meta Quest 2 genannt, andere VR-Brillen werden bislang nicht erwähnt. Die auf dem Monitor spielbaren Umsetzungen für PC und Mac bekommen nicht nur eine Download-Fassung, sondern auch eine Box-Version mit USB-Stick. Beim Release-Fenster widersprechen sich die Infos auf der offiziellen Website: Mal ist von Herbst 2022 die Rede, anderswo vom Sommer 2022.

Im Teaser-Trailer der frühen Pre-Alpha-Fassung erinnert die Grafik der geheimnisvollen Höhlen, Häuschen und Kultgegenstände an das aktuelle Remake von Myst. Auf der kniffligen Suche nach mehreren Schätzen begegnen Spielerinnen und Spieler unter anderem einem Brückentroll, einem Bären, einer Schlange, sieben Zwergen sowie einem Piraten. Manche Figuren sorgen eher für Belustigung, andere greifen kurzerhand an.

Vielfalt statt Genre-Konventionen

Das auch als "Adventure" oder "ADVENT" bekannte Original soll bereits deutlich mehr Abwechslung geboten haben als moderne Adventures. Neben anspruchsvollen Rätseln hätten auch Action-Anteile, Humor, ein Punkte-System, interessante Charaktere sowie eine große Welt zur Erkundung eingeladen.

Diese Vielfalt soll sich auch im familienfreundlichen, aber kniffligen Remake widerspiegeln: "Dies ist wahrlich ein Spiel, das eine neue Generation erfreuen wird und 100 % anders als alles sein wird, das ich auf dem heutigen Markt gesehen habe", versprechen die Macher. Zusätzlich soll die "exzellente" VR-Anpassung eine realistische Erfahrung als Höhlenforscher ermöglichen.

Der Sierra-Klassiker "King's Quest" bekam übrigens schon 2015 eine Neuinterpretation in fünf Episoden. Das Adventure wurde zwar vom neuen Team The Odd Gentleman entwickelt, der Humor und die Comicgrafik lagen aber recht nah an der leichtfüßigen Stimmung des Vorbilds.

(dahe)