Comixology vor dem Ende: Digitale Comics nun auf Amazons Kindle lesbar

Auf Comixology gekaufte digitale Comics können nun auch in die Kindle-Bibliothek transferiert und etwa in den zugehörigen Apps oder auf einem Reader von Amazon gelesen werden. Mit der tieferen Integration der Comic-Plattform bereitet der US-Onlinehändler Amazon deren bereits angekündigtes Ende als weitgehend eigenständiges Portal vor. Die Comic-Plattform gehört seit 2014 zu Amazon.

Wer die nun eingeführte Möglichkeit zur Übernahme des eigenen Comixology-Katalogs in die Kindle-Bibliothek wahrnimmt, verliert den eventuell noch vorhandenen eigenen Comixology-Account. Dass die Website des Comic-Portals aus dem Internet verschwinden soll, war bereits vor einigen Wochen angekündigt worden. Das Angebot soll in Amazon integriert werden.

Fast konkurrenzlose Plattform für E-Comics

Comixology war 2007 gegründet worden und ist die wichtigste Plattform für den Vertrieb digitaler Comics, die nicht zu einem der wichtigsten US-Comicverlage gehört. Das Portal wurde 2014 von Amazon übernommen, blieb aber als eigenständige Marke weitgehend erhalten. Zu vielen Inhalten bietet Comixology schon lange kopierschutzfreie Backups als PDF- beziehungsweise CBZ-Datei an. Diese Comics können also mit einem beliebigen Reader gelesen werden. Während es aber abgesehen davon lange so wirkte, als ob Amazon nicht viel in die Weiterentwicklung des Angebots investiert, scheint sich das nun zu ändern. So wurde laut Medienberichten eine Überarbeitung der Lese-Apps für Android und iOS angekündigt. Außerdem soll die eigene Website geschlossen und das gesamte Angebot zu Amazon verlagert werden.

Wer die E-Comics in den Kindle-Katalog bekommen möchte, muss dazu den Comixology-Account mit dem Account auf Amazon.com verknüpfen, wodurch der erstere gelöscht wird. Dann werden die Inhalte der Comic-Plattform in die Kindle-Bibliothek unter Amazon.com synchronisiert, worüber sie in den zugehörigen Apps gelesen werden können. Von dort können sie auch an einen E-Reader geschickt werden, womit man angesichts der Dateigröße aber zurückhaltend sein sollte.

Eine wirklich sichtbare Verbesserung bringt die Integration für Leserinnen und Leser, die Comics im Browser auf einem Windows-Gerät lesen. Eine Comixology-App dafür gibt es seit Jahren nicht mehr und der Web-Reader zeigt nur eine merklich schlechtere Auflösung an. Diese Beschränkung gibt es in der Kindle-App für Windows nicht mehr. Gleichzeitig deutet der begonnene Umzug zu Amazon an, dass es mit den DRM-freien Downloads der Comics bald vorbei sein könnte, noch funktionieren die Backups aber.

(mho)