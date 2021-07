"Company of Heroes 3": Relic eifert den "Total War"-Spielen nach

Relic Entertainment hat mit "Company of Heroes 3" einen neuen Ableger der beliebten Echzteitstrategiereihe angekündigt. Wie die beiden Vorgänger spielt auch Teil 3 im Zweiten Weltkrieg und lässt Spielerinnen und Spieler Soldaten über verschiedene Karten befehligen.

Neben den altbekannten Echtzeitelementen setzt "Company of Heroes 3" auch eine Kampagnenkarte, auf der rundenbasiert Entscheidungen getroffen werden müssen. Dort baut man etwa Lieferketten auf, positioniert Streitkräfte und wählt Ziele für Luftangriffe aus.

Trailer zu "Company of Heroes 3"

Das Konzept erinnert auffällig an die "Total-War"-Spiele von Creative Assembly, wo ein rundenbasierter Kampagnenteil traditionell mit aufwendig inszenierten Echtzeitgefechten kombiniert wird. Creative Assembly und Relic Entertainment gehören beide zum Spiele-Publisher Sega.

Echtzeit mit Pause

Die Echtzeit-Gefechte in "Company of Heroes 3" sollen sich altbekannt anfühlen, kommen aber mit einer großen Neuerung: Die Kämpfe können im dritten Teil jederzeit pausiert werden, um in Ruhe Kommandos an Soldaten und Kriegsmaschinerie zu geben. Die Schlachten spielen sich in Italien und Nordafrika ab.

Wer "Company of Heroes 3" schon jetzt ausprobieren möchte, kann sich mit einem Relic-Account auf der offiziellen Webseite für die Pre-Alpha des Strategiespiels anmelden. Vom 13. Juli bis zum 4. August können Teilnehmende eine frühe Version des Titels anspielen. Die finale Version soll 2022 in den Handel kommen.

Relic Entertainment arbeitet neben "Company of Heroes 3" weiterhin an "Age of Empires 4". Das in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelte Strategiespiel soll im Herbst 2021 verfügbar werden und wird für Mitglieder des Xbox Game Pass kostenlos spielbar sein.

