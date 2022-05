Computex: Crucial stellt schnelle M.2-SSDs mit 4 TByte vor

Crucial bietet zwei neue SSD-Baureihen für den M.2-Steckplatz mit auf bis zu 4 TByte verdoppelter Speicherkapazität an. Für neue Leistungsrekorde sind die beiden SSD-Serien P3 plus und P3 nicht gedacht. Sie sollen stattdessen ein besonders gute Preis-/Leistungsverhältnis haben, obgleich der Hersteller genaue Preise auch auf Anfrage noch nicht mitteilte. Derzeit kosten 2 TByte bei der Crucial P5 plus rund 230 Euro und bei der langsameren P2-Variante 170 Euro – in diesem groben Rahmen dürften sich auch die Neuankömmlinge bewegen.

Oberhalb der P3 plus stellt Crucial seine P5-Reihe ein, behält als Spitzenmodell die P5 plus (6600/5000 MBytes) jedoch im Programm. Die beiden neuen SSD-Reihen sollen im Sommer in den Handel kommen und haben jeweils 5 Jahre Garantie mit der üblichen Einschränkung der Schreibgrenze (TBW).

Am Limit von PCIe-3.0

Die P3 plus überträgt Daten über vier Leitungspaare (Lanes) mit abwärtskompatiblem PCI Express 4.0. Sie schafft damit laut Hersteller bis zu 5000 MByte/s lesend und 4200 MByte/s schreibend. Die P3 ist mit ihrem M.2-Anschluss via PCIe 3.0 etwas langsamer, schafft aber immer noch 3500/3000 MByte/s – gemessen laut Crucial jeweils im frischen Auslieferungszustand und für die schnellsten Varianten der Baureihe.

P3 plus-SSD im Mainboard (Bild: Crucial)

Die P3-Reihe arbeitet nahe des Limits ihres PCIe-3.0-Interfaces und erreicht mit den angegebenen Lese- und Schreibraten rund 45 Prozent mehr Performance als die vorhergehende und nun auslaufende P2-Reihe.

Die kleineren 500-GByte-Versionen fallen insbesonders beim Schreiben deutlich zurück, bei der P3 plus ist das 4-TByte-Modell auch beim Lesen geringfügig langsamer, wie Crucial auf den Produktwebseiten der P3 plus und der P3 verrät.

Crucial P3 Plus Lesen (max.) Schreiben (max.) 500 GByte 4700 MByte/s 1900 MByte/s 1 TByte 5000 MByte/s 3600 MByte/s 2 TByte 5000 MByte/s 4200 MByte/s 4 TByte 4800 MByte/s 4100 MByte/s Crucial P3 Lesen (max.) Schreiben (max.) 500 GByte 3500 MByte/s 1900 MByte/s 1 TByte 3500 MByte/s 3000 MByte/s 2 TByte 3500 MByte/s 3000 MByte/s 4 TByte 3500 MByte/s 3000 MByte/s

Speicherkapazität verdoppelt

Die beiden Serien verdoppeln gegenüber den Vorgängermodellen die maximale Speicherkapazität auf 4 TByte. Crucial verwendet für die P3 plus 3D-NAND-Speicher mit 176 Lagen von der Konzernmutter Micron, weist aber analog zur P2-Reihe darauf hin, dass es sich dabei um die Anfangsspezifikation handelt. "Die NAND-Komponenten von Micron/Crucial können sich ändern, bieten jedoch eine gleichbleibende oder bessere Leistung entsprechend den Produktspezifikationen", heißt es in den Fußnoten der Mitteilung.

(csp)