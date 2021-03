Confluence: Influencer-Methoden für Firmen

Für Confluence hat Atlassian ein Update mit mehreren neuen Funktionen veröffentlicht. Sie sollen Nutzer verwenden, um mehr Aufmerksamkeit für ihre erstellten Inhalte generieren zu können. Der Anbieter orientiert sich hierbei an Influencer-Strategien, die sich abseits des Firmeneinsatzes bereits bewährt hätten.

Konkret lassen sich Bilder der Online-Foto-Community Unsplash als Titelbild verwenden und mit Emojis verzieren. Dies soll der eigenen Seite mehr Persönlichkeit verleihen. Einzelne Bereiche und Abschnitte in Confluence können Anwender ferner mit eigenen Avataren ausstatten, dank der die Mitarbeiter relevante Inhalte schneller finden sollen.

Confluence statt Cyberloafing

Neu sind ebenfalls die Smart Links, über die sich Inhalte von Seiten wie Trello oder YouTube einbetten lassen. Verantwortliche können nun außerdem einstellen, wann neue Inhalte in Confluence erscheinen sollen, also zum Beispiel gezielt nach der Mittagspause. Dies soll das Engagement erhöhen. Des Weiteren lassen sich Seiten auf Wunsch mit einem Klick in einen Blog verwandeln.

Auch seine Kanban-Anwendung Trello hatte Atlassian vor kurzem einem größeren Update unterzogen. Bei Confluence handelt es sich um eine Wiki-Software, die Atlassian als Cloud-Dienst oder On-Premises-Installation fürs eigene Rechenzentrum vertreibt. Für letztere offeriert der Anbieter die Datacenter-Lizenzen, die klassischen Server-Lizenzen können Neukunden nicht mehr erwerben.

