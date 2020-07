ContainerConf Online 2020: Programm vollständig, jetzt noch anmelden

Am 21. Juli findet mit der ContainerConf Online 2020 eine Konferenz rund um die Container-Orchestrierung Kubernetes statt. Das Programm der per Livestream übertragenen Online-Konferenz ist nun komplett. In insgesamt neun Voträgen können Teilnehmer lernen, wie sie Kubernetes in der Praxis einsetzen können. Auf Interaktionsmöglichkeiten müssen sie trotzdem nicht verzichten: Fragen können sie während den Vorträgen per Chat stellen, die Referenten stehen auch nach dem Vortrag für Fragen zur Verfügung.

Alles rund um Kubernetes

Obwohl Kubernetes (K8s) als Projekt noch recht jung ist, hat die Container-Orchestrierung bereits gewaltige Kreise im Bereich der Softwareentwicklung gezogen. Dennoch ist der Einsatz von Kubernetes für viele Unternehmen eine Herausforderung. Deshalb geht die ContainerConf Online 2020 auf die vielfältigen Aspekte von K8s ein und gibt Teilnehmern praktische Tipps für den Einsatz mit.

Angefangen bei einem Überblick der Tools und Techniken im Container-Umfeld über eine Analyse in welchen Fällen Kubernetes eine sinnvolle Alternative sein kann, beleuchtet die Konferenz weiterhin Sicherheitsaspekte, Monitoring, Kubernetes-Operator und Machine Learning mit Kubeflow, die Transformation von Business-Anwendungen sowie Service-Meshes. Damit gibt sie Teilnehmern wertvolles Wissen an die Hand, um die Container-Orchestrierung effektiv und nutzbringend einzusetzen.

Die Veranstaltung kostet 199 Euro. Neben dem Livestream können Teilnehmer die Konferenz auch im Nachgang anschauen, inklusive Zugang zu den Konferenzmaterialien. (bbo)