Contentsquare erhält 500 Millionen Dollar Finanzspritze und wird Einhorn

Contentsquare, ein französisches Unternehmen, das eine Analyseplattform für digitale Nutzer-Experience anbietet, erhält Risikokapital in einer Series-E-Finanzierungsrunde in ungewöhnlich hohem Umfang von 500 Millionen US-Dollar – unter anderem von der japanischen Softbank Holding. Der Wert von Contentsquare wurde auf 2,8 Milliarden US-Dollar taxiert und ist damit als nicht börsennotiertes Unternehmen mit einer Bewertung über eine Milliarde Dollar zum unternehmerischen Einhorn geworden.

Neben dem für diese Finanzierungsrunde federführenden Softbank Vision Fund treten der europäische Equity-Fund-Manager Eurazeo Growth, die Investmentbank Bpifrance, die Beteiligungsgesellschaft KKR, Risikokapitalgeber Canaan Partners und Highland Europe sowie BlackRock Private Equity Partners als Investoren auf. Bereits 2020 hatte das Unternehmen 190 Millionen Dollar an Kapital eingesammelt, mit dem nun zusätzlichen Geld sind es insgesamt 810 Millionen Dollar seit der Unternehmensgründung 2012. Das Geld soll dazu genutzt werden, in den USA und Europa zu expandieren und neue Märkte in Asien und Lateinamerika zu erschließen. Außerdem soll es für Akquisitionen verwendet werden und die weitere Entwicklung fließen.

Aufstrebendes Start-up

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris und Niederlassungen in New York, London, München, San Francisco, TelAviv und Tokio legt seit vier Jahren jeweils jährlich ein Umsatzwachstum von etwa 100 Prozent hin. Der Großteil davon werde in den USA generiert, sagte Gründer und CEO von Contentsquare Jonathan Cherki gegenüber Crunchbase. Über 800 Mitarbeiter sind für das Unternehmen tätig. In den kommenden drei Jahren soll die Belegschaft auf 1500 Mitarbeiter anwachsen. 2019 übernahm Contentsquare das israelische Konkurrenzunternehmen Clicktale. Auf seiner Unternehmenswebsite spricht Contentsquare von mehr als 750 Kunden, ein Drittel davon gehörten zu den Fortune 500 wie beispielsweise Microsoft, der Autobauer BMW und Möbelhändler Ikea.

Contentsquare bewegt sich in einem lukrativen Umfeld, das bis 2025 auf etwa 21,5 Milliarden Dollar anwachsen soll. Die Konkurrenz ist jedoch hoch: Neben Google Analytics stehen weitere Konkurrenten auf der Matte wie das US-amerikanische Start-up Full Story, das ebenfalls 2012 gegründet wurde.

(olb)