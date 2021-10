Content Cloud: Box plant tiefen Malware-Scan

Der Cloud-Anbieter Box plant, die seit Ende 2019 verfügbare Sicherheitssoftware Box Shield um tiefgreifende Malware-Scans zu erweitern. Neu sind auch eine Notiz- und eine Signierfunktion. Ab sofort sollen außerdem eine verstärkte Integration in Slack und Microsoft 365 und eine Box App für Zoom zur Verfügung stehen.

Die geplanten Deep Scans sollen Ransomware-Angriffe mit maschinellem Lernen erkennen und verhindern. Das Ganze soll laut Box keine Auswirkungen auf die Privatsphäre haben: "Box verwendet eine auf Deep Learning basierende Technik, um Malware und externe Bedrohungen zu identifizieren und AV-Scans durchzuführen. Shield Malware Detection kann vom Unternehmensadministrator aktiviert oder deaktiviert werden und wird im Kontext des jeweiligen Unternehmens ausgeführt." Dateien würden zudem niemals außerhalb der Cloud geteilt. Auf eine Anfrage von heise online, wo die Server gehostet werden, steht eine Antwort noch aus.

Bild 1 von 4 (4 Bilder) Notizen erstellen in Box (Bild: Box)

Signatur für Box

Nutzerinnen und Nutzer können Dokumente zur elektronischen Signatur künftig direkt aus Box senden – auch an Personen ohne Box-Konto. Die Unterzeichnenden soll dabei per SMS und Passwortschutz für die zu unterschreibenden Dokumente authentifiziert werden.

Signatur in Box (Bild: Box)

Seit der Einführung im Juli wird Box Sign bereits für das Onboarding von Mitarbeitern, für Verträge und Bestellungen genutzt. Künftig sollen auch APIs inklusive Dokumentation für Entwickler zur Verfügung stehen. Box Sign soll im Laufe des Monats zunächst für Kunden in den USA und Kanada, später aber auch weltweit verfügbar sein und mehr als 15 Sprachen unterstützen.

Kollaboration mit Box

Über die Desktop-Anwendungen in Office sollen gemeinsam bearbeitete Dokumente direkt in Echtzeit in der Cloud-Anwendung speicherbar sein. Demnächst sollen Dokumente direkt über Slack in Box hochgeladen werden können. Die Sicherheits- und Compliance-Standards würden dennoch weiterhin bestehen. Die neuen Slack-Funktionen sind noch für dieses Jahr geplant.

Die ab sofort erhältliche Box-App für Zoom lässt Nutzerinnen und Nutzer ohne Verlassen der App Inhalte aus der Cloud durchsuchen, in der Vorschau anzeigen und teilen – auch während Meetings.

Neue Funktionen für mobile App

Ein größeres Update für die mobile Box-App ist ebenfalls geplant, die auch optische Zeichenerkennung (OCR) beinhaltet. Damit können Texte automatisch erkannt und in PDFs umgewandelt werden. Die App ist heute ab heute kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich.

Neue Box App (Bild: Box)

Zudem vergibt das Unternehmen im Rahmen des Box Impact Fund vier Stipendien. Ab dem heutigen Mittwoch bis zum 9. November 2021 werden Bewerbungen entgegengenommen. Gewinner erhalten eines von vier zu vergebenden Stipendien. Teilnehmen können gemeinnützige Organisationen, die sich mit Kindeswohl und Krisenbekämpfung im Rahmen eines "digitalen Transformationsprojektes" beschäftigen. Stipendiaten werden Anfang Dezember bekannt gegeben, sie sollen 25.000 US-Dollar erhalten.

(mack)