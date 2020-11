Continuous Delivery Day am 24. November jetzt zum Frühbucherpreis buchen

Wer sich intensiv mit dem Status quo von Continuous Delivery beschäftigen möchte und von ausgewiesenen Experten beim Thema Ratschläge erhalten will, für den mag sich die Teilnahme des Continuous Delivery Day lohnen, der am 24. November online durchgeführt wird. Dieses zweite Modul der Continuous Lifecycle und ContainerConf gibt es bis einschließlich Donnerstag, 12. November, inklusive Frühbucherrabatt zu erstehen.

Continuous Delivery soll die bisher aufwendigen und langsamen Build-, Integrations-, Test- und Verifikationsprozesse zu einer schlanken und schnellen Entwicklungs-Pipeline zusammenführen. Auf diese Weise wird die Veröffentlichung von Software so stark automatisiert und beschleunigt, dass sie häufig, sozusagen kontinuierlich erfolgen kann. Doch was sich in der Theorie einfach anhören mag, hat seine Tücken in der Praxis. Der Continuous Delivery Day will darauf Antworten auf die wichtigsten Fragen geben.

Im ganztägigen Livestream präsentieren erfahrene Expertinnen und Experten alles Notwendige und Wissenswerte rund um das Thema Continuous Delivery. Prominentester Referent dürfte Dave Farley sein, der einst mit Jez Humble zusammen das erste wegweisende Buch zum Thema geschrieben hatte.

Programm im Überblick

Gemeinsam stark: Architektur & Continuous Delivery

Tests everywhere – was man so alles testen kann

Mit Chaos Engineering resiliente Software gestalten

Effiziente CI/CD-Pipelines – mit den richtigen Tools klappt das

GitHub Actions Continuous Delivery 101

How we monitor 1 million builds per month to let the car brake

Observability ist mehr als nur Logs, Metriken und Traces

The Continuous Delivery of Data

