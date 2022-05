Continuous Lifecycle & ContainerConf 2022: Jetzt noch Vorschläge einreichen

Die beiden Konferenzen Continuous Lifecycle und ContainerConf finden dieses Jahr wieder vor Ort statt: vom 15. bis 18. November 2022 im Rosengarten Mannheim. Im Rahmen des Call for Proposals (CfP) haben interessierte Expertinnen und Experten die Gelegenheit, Vorschläge für Vorträge und Tutorials einzureichen – und zwar noch bis zum 8. Mai. Die Konferenzen zu den Themen Continuous Delivery, DevOps und Containerisierung richten sich vor allem an Softwareentwicklerinnen und -architekten, aber auch Administratoren – also alle IT-Profis aus den Bereichen Dev und Ops.

Vortrags- und Workshop-Vorschläge bis 8. Mai einreichen

Die Veranstalter heise Developer, iX und dpunkt.verlag suchen daher Vorträge von 40 Minuten für Einsteiger und Fortgeschrittene sowie ganztägige Workshops (6 bis 7 Stunden), die vertiefende Einblicke in Fachthemen bieten. Erwünscht sind insbesondere Einreichungen, die sich mit den Prozessen, Tools, Best Practices und Erfahrungen rund um Continuous Delivery, Continuous Integration, DevOps und Containerisierung auseinandersetzen. Konkretere thematische Anregungen finden sich auf der CfP-Einreichungsseite von Continuous Lifecycle und ContainerConf.

Das vollständige Programm wird voraussichtlich Mitte Juni veröffentlicht werden. Wer über den Fortgang der Konferenzen auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich auf der Website der Continuous Lifecycle für den Newsletter registrieren, oder auch den Veranstaltern auf Twitter folgen.

(map)