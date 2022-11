Continuous Lifecycle/ContainerConf 2022: Jetzt noch vor Ort dabei sein

Die Konferenzen Continuous Lifecycle und ContainerConf kehren im November 2022 zurück in das Congress Center Rosengarten in Mannheim. Die von heise Developer, iX und dpunkt.verlag organisierte Veranstaltung verspricht Interessierten vom 15. bis 17. November ein umfassendes Vortrags- und Workshop-Programm zu Continuous Integration (CI), Continuous Delivery (CD), Dev(Sec)Ops sowie Kubernetes und Containern – inklusive der Möglichkeiten zum persönlichen Austausch und Netzwerken.

Neben Themenschwerpunkten wie GitOps, Kubernetes-Security und -Operators kommen auch die Herausforderungen rund um die Absicherung der Software Supply Chain sowie ein Ausblick auf die Grenzen der Nachhaltigkeit in der IT nicht zu kurz. Anhand zahlreicher, teils beunruhigender, Beispiele zeigt etwa IT-Security-Experte Stefan Strobel, wie Angreifer Softwarelieferketten bedrohen – und wie sich Entwicklerinnen und Entwickler dagegen wappnen können.

Ganztägige Workshops: von CI/CD bis zu fortschrittlicher Code-Security

Am 15. November, dem Vortag zur Konferenz, erwartet Interessierte ein Bündel an Vor-Ort-Workshops, die von Kubernetes für Einsteiger, über die Absicherung von Kubernetes-Clustern, CI/CD mit GitLab bis hin zum Experimentierlabor für die Cloud-native Anwendungsbereitstellung reichen. Auch das Thema Code-Security kommt nicht zu kurz: In ihrem Nachmittags-Workshop widmen sich die Contrast-Security-Experten Michael Krüger und Laurent Levi anhand praktischer Beispiele und Aufgaben insbesondere den beiden Methoden Interactive Application Security Testing (IAST) und Runtime Application Self Protection (RASP). Noch sind Restplätze in den Workshops verfügbar.

Einladung zum Informieren, Austauschen und Netzwerken vor Ort

Verteilt auf zwei Tage – am 16. und 17. November – und jeweils drei Vortrags-Tracks erwartet Teilnehmende der Continuous Lifecycle und ContainerConf 2022 ein breit gefächertes Programm mit detaillierten Einblicken in die praktische Arbeit mit Kubernetes, Container-Images, Werkzeugen und Methoden für Builds und kontinuierliches Bereitstellen von Applikationen. Security und die Qualitätssicherung durch Tests sind weitere wichtige Themen.

Highlights aus dem Programm:

GitOps in der Praxis umsetzen – auch für Nicht-Techies

Kubernetes-Operator entwickeln und debuggen

Secrets-Management mit Sigstore & Co.

Qualitätssicherung: Testcontainers und Integrationstests

Site Reliability Engineering: Wie geht das und wie wirkt es?

Jetzt noch anmelden

Tickets für das Vortragsprogramm der Continuous Lifecycle und ContainerConf 2022 sind zum Preis von 1099 Euro erhältlich (alle Preise zzgl. MwSt.). Das Kombiticket aus Konferenz und 1-Tages-Workshop kostet 1549 Euro. Die noch verbliebenen Restplätze in den eintägigen Workshops lassen sich auch einzeln zum Preis von 499 Euro buchen – der Nachmittags-Workshop zu Code-Security steht Interessierten bereits für 49 Euro offen. Teams und Gruppen erhalten auf Anfrage vergünstigte Tickets.

Wer über den Fortgang der Continuous Lifecycle und ContainerConf auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich auf der Website der Continuous Lifecycle für den Newsletter registrieren, oder auch den Veranstaltern auf Twitter folgen – der aktuelle Hashtag lautet #Conlife22.

