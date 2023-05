Continuous Lifecycle/ContainerConf 2023: Jetzt noch Vorschläge einreichen

Der Call for Proposals (CfP) zur diesjährigen Continuous Lifecycle/ContainerConf, die vom 14. bis 16. November 2023 erneut im Rosengarten Mannheim stattfindet, steht interessierten Expertinnen und Experten noch bis zum 12. Mai offen. Bis Freitag nehmen die Veranstalter der Konferenz zu den Themen Developer Experience, Developer Platform, Continuous Delivery, DevOps und Containerisierung noch Vorschläge für Vorträge und Tutorials entgegen. Die Konferenz richtet sich vor allem an Softwareentwicklerinnen und -architekten, als auch Administratoren – also alle IT-Profis aus den Bereichen Dev und Ops, aber auch Security.

Software effizienter entwickeln und betreiben

Das Programmkomitee sucht Vorträge von 40 Minuten für Einsteiger und Fortgeschrittene sowie ganztägige Workshops (6 bis 7 Stunden), die vertiefende Einblicke in Fachthemen entlang des gesamten Softwarelebenszyklus von der ersten Zeile Code bis zum kontinuierlichen Betrieb der Anwendung bieten. Erwünscht sind insbesondere Einreichungen, die sich den Bereichen Developer Experience, Security, Observability, Connectivity, Platform Operations sowie Culture widmen. Konkretere thematische Anregungen finden sich auf der Website zum Call for Proposals.

Programmstart für Anfang Juni geplant

Das vollständige Programm für Continuous Lifecycle/ContainerConf werden die Veranstalter heise Developer, iX und dpunkt.verlag voraussichtlich Anfang Juni veröffentlichen. Wer über den Fortgang der Konferenz auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich auf der Website der Continuous Lifecycle für den Newsletter registrieren, oder auch den Veranstaltern auf Twitter folgen – der aktuelle Hashtag lautet #Conlife23.

(map)