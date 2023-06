Continuous Lifecycle/ContainerConf 2023: Praxisnahes Know-how in 50 Sessions

Cloud-native Softwareentwicklung und Anwendungsbereitstellung sind ohne Kubernetes und Container kaum mehr vorstellbar – in der Praxis aber nach wie vor von vielfältigen Herausforderungen geprägt. Die Konferenz Continuous Lifecycle/ContainerConf greift daher alljährlich die wichtigsten Fragestellungen rund um Continuous Integration (CI), Continuous Delivery (CD), Dev(Sec)Ops und GitOps auf, um Antworten, Know-how und Hilfestellung für den Projektalltag zu vermitteln.

Rund 50 Talks – verteilt auf vier Tracks an zwei Tagen

Die von heise Developer, ix und dpunkt.verlag organisierte Konferenz findet vom 14. bis 16. November 2023 erneut vor Ort im Congress Center Rosengarten in Mannheim statt. An den beiden eigentlichen Konferenztagen – 15. und 16. 11. – erwartet Teilnehmende ein umfassendes Vortragsprogramm, das sich auf jeweils vier Vortrags-Tracks verteilt. In rund 50 Talks geben erfahrene Expertinnen und Experten unter anderem detaillierte Einblicke in Themen wie Developer Experience, Platform Engineering und Kubernetes-Security.

Highlights aus dem Programm:

Internal Developer Platform: Die richtige Team-Aufstellung für mehr Erfolg

Observability: Mit Logging, Monitoring und Tracing das Gesamtsystem im Griff behalten

Lessons learned: Erfahrungen aus dem Aufbau und Betrieb von Kubernetes-Umgebungen

Security: Von der Infrastruktur über Secrets bis zu Dependencies

Kubernetes im Umbruch: Vorstoß in neue Anwendungsbereiche

Fünf ganztägige Vor-Ort-Workshops

Am Vortag der eigentlichen Konferenz haben Interessierte die Gelegenheit, in fünf ganztägigen Vor-Ort-Workshops ihr Know-how zu vertiefen. Die praxisnahen Einführungen und Tutorials decken ein breites Themenspektrum ab, von Observability über CI/CD, Serverless Computing und Site Reliability Engineering bis zu WebAssembly.

Tickets zum Frühbucherpreis sichern

Mit der Freigabe des Konferenzprogramms können sich Interessierte ab sofort Tickets zum Frühbucherpreis mit 200 Euro Rabatt sichern. Bis zum 26. September kostet das Konferenzticket 999 Euro (alle Preise zzgl. MwSt.), für das Kombiticket aus Konferenz und 1-Tages-Workshop fallen 1549 Euro an. Die ganztägigen Workshops lassen sich einzeln zum Preis von 599 Euro buchen.

Wer über den Fortgang der Continuous Lifecycle/ContainerConf auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich auf der Website der Continuous Lifecycle für den Newsletter registrieren, oder auch den Veranstaltern auf Twitter folgen – der aktuelle Hashtag lautet #ConLife23.

(map)