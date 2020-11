Continuous Lifecycle Online 2021: Call for Papers um eine Woche verlängert

Die Continuous Lifecycle London findet kommendes Jahr als reine Online-Konferenz vom 11. bis 13. Mai 2021 statt. An drei themenspezifischen Konferenztagen wird es zahlreiche Vorträge aus den Bereichen DevOps, Continuous Integration und Continuous Delivery (CI/CD) sowie Containerisierung geben. Zusätzlich sind drei Workshop-Tage zu einem späteren Zeitpunkt geplant.

Die Veranstalter der Continuous Lifecycle Online 2021 heise Developer und The Register haben den Call for Papers nun um eine Woche verlängert. Somit suchen sie noch bis zum 30. November nach 45-minütigen Vorträgen und siebenstündigen Online-Workshops. Zu den möglichen Themen gehören

Continuous-Delivery/Integration-Prozesse

Kubernetes und das zugehörige Ökosystem

Prozessautomatisierung

Cloud-native Anwendungen

Microservices

Serverless Computing

Kulturelle Herausforderungen von DevOps, CI/CD und agiler Entwicklung

Security für agile Projekte

Erfahrungsberichte mit Best Practices und Lessons Learned sind besonders gern gesehen. Wer zwar Ideen hat, aber wenig Erfahrung mit Vorträgen, kann die Veranstalter per Mail kontaktieren. Für laufende Informationen zur Continuous Lifecycle Online 2021 bietet es sich an, der Veranstaltung auf Twitter zu folgen und den Newsletter zu abonnieren.

(rme)