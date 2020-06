Continuous Lifecycle Online: Tickets für die virtuelle Konferenz verfügbar

Am 15. Juli findet die Continuous Lifecycle Online statt. Die Konferenz kommt per Stream ins Büro oder Homeoffice, nachdem die Continuous Lifecycle London (CLL) dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant im Mai stattfinden konnte. Die Veranstalter, The Register und heise Developer, haben die Konferenz in der Hauptstadt des britischen Königreichs auf 2021 verschoben.

Für die Continuos Lifecycle Online haben die Veranstalter aus dem Programm der CLL 2020 die meistgefragten Themen ausgewählt: Die Vorträge decken ein Spektrum von Containerisierung über Continuous Delivery bis zu Security und Compliance ab. Das englischsprachige Programm umfasst die Vorträge

Monitoring all the things: Keeping track of a mixed estate

Service Meshes – a good deal for Microservices?

Living without pre-production environments

Using Helm to achieve frictionless deployments

Shifting left compliance

Next-level DevOps

Als Keynote-Sprecher konnten die Veranstalter die Container-Security-Expertin Liz Rice gewinnen, die in der technischen Leitung bei der Cloud Native Computing Foundation ist. Sie wird den Tag um 10 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit eröffnen.

Tickets für die Continuous Lifecycle Online sind für 120 Britische Pfund verfügbar.

(rme)