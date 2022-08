Continuous Lifecycle und ContainerConf 2022: Workshops zu Kubernetes und GitOps

Die moderne Softwareentwicklung ist geprägt von Continuous Integration (CI), Continuous Delivery (CD), Dev(Sec)Ops sowie Kubernetes und Containern. In der täglichen Praxis müssen sich Entwicklerinnen und Entwickler aber vielfältigen Herausforderungen stellen. Wie sich CI/CD, Containerorchestrierung und die Sicherheit der Software Supply Chain in Kubernetes vor allem im Sinne einer verbesserten Developer Experience meistern lassen, sind Kernthemen der Continuous Lifecycle und ContainerConf 2022. Vom 15. bis 17. November im Congress Center Rosengarten in Mannheim bieten die Konferenzen allen Interessierten wieder vor Ort die Gelegenheit sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und Antworten auf drängende Fragen zu erhalten.

Von GitOps bis Kubernetes Security

Rund um das von heise Developer, ix und dpunkt.verlag organisierte Vortragsprogramm lassen sich in insgesamt sieben Workshops – sowohl online wie auch in Präsenz – zahlreiche Themen praxisnah kennenlernen und vertiefen. Bereits Anfang Oktober führt ein zweitägiger Onlinekurs in die Grundlagen von GitOps ein. Sentürk Ugras von Cloudogu begleitet im Workshop "GitOps: Continuous Operations" Teilnehmende auf eine neue Stufe des automatisierten Betriebs im Kubernetes-Umfeld. Von den wichtigsten GitOps-Tools, ArgoCD und Flux, über den CI-Server bis zu Observability und Fehlerbehandlung kommen alle praxisrelevanten Themen an die Reihe.

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Am 15. November, dem Vortag der Konferenz, stehen dann vor Ort in Mannheim gleich vier Workshops auf der Agenda. Anhand einer Beispielapplikation führt Erkan Yanar Neulinge in die Grundlagen und Funktionen der Containerorchestrierung ein: "Kubernetes für Einsteiger". Wer sich hingegen schon intensiver mit Kubernetes beschäftigt hat, aber wissen möchte, wie sich ein Cluster sicher konfigurieren und betreiben lässt, um auch die Supply Chain Security zu gewährleisten, der sollte sich bei Hubert Ströbitzer im Workshop "Verteidigungslinien – So wird dein Kubernetes-Cluster sicher" informieren.

Eine detaillierte Einführung in "CI/CD mit GitLab" bietet der Workshop von Nicolas Dille. Dabei können Entwicklerinnen und Entwickler am Beispiel einer einfachen Anwendung kennenlernen, wie sich mit GitLab CI Pipelines als Code aufbauen und nutzen lassen. Im Hands-on-Workshop "Cloud Native Experience Lab" schließlich baut Mario-Leander Reimer gemeinsam mit den Teilnehmenden Schritt für Schritt eine maßgeschneiderte Kubernetes-basierte Plattform per GitOps auf. Dabei kommen unter anderem Tools wie Flux2, Kustomize, Skaffold und Tilt zum Einsatz.

Vom Chaos zur Sicherheit

Im Nachgang der Konferenz folgen noch zwei Online-Workshops. Am 25. November widmet sich Patrick Baumgartner dem Thema "Chaos Engineering mit Spring Boot". Am Beispiel von Spring-Boot-Anwendungen demonstriert er, wie sich Applikationen mit dem Chaos-Monkey-Tool gezielt angreifen und zum Absturz bringen lassen. Ziel der praxisnahen Einführung ist es, Wege aufzuzeigen, wie sich die Widerstandsfähigkeit von Anwendungen und IT-Infrastruktur testen lässt. Beim umfassenden dreitägigen Kurs von Thomas Fricke geht es vom 28. bis 30. November um "Kubernetes Security". Aus dem Blickwinkel eines Systemengineers lernen Teilnehmende die Komplexität der Sicherheitseinstellungen in Kubernetes-Cluster-Umgebungen kennen. Dabei machen sie sich nicht nur mit den wichtigsten Security-Features von Kubernetes vertraut, sondern lernen praxisnah alles Nötige, um am Ende eine Standard-Applikation sicher deployen und betreiben zu können.

Bis 26. September Tickets zum Frühbucherpreis sichern

Tickets für die Konferenz lassen sich noch bis zum 26. September zum Frühbucherpreis von 899 Euro (alle Preise zzgl. MwSt.) buchen. Für das Kombiticket aus Konferenz und 1-Tages-Workshop fallen 1349 Euro (später 1499 Euro) an. Sämtliche Workshops lassen sich aber auch einzeln buchen, zu Preisen ab 449 Euro. Studierende, Schülerinnen und Schüler sowie Gruppen erhalten auf Anfrage vergünstigte Tickets.

Highlights aus dem Vortragsprogramm:

GitOps in der Praxis umsetzen – auch für Nicht-Techies

Kubernetes-Operator entwickeln und debuggen

Secrets-Management mit Sigstore & Co.

Qualitätssicherung: Testcontainers und Integrationstests

Site Reliability Engineering: Wie geht das und wie wirkt es?

