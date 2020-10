Continuous Lifecycle und ContainerConf starten 2020 mit Online-Thementagen durch

Die Partnerkonferenzen Continuous Lifecycle und ContainerConf widmen sich seit Jahren ganzheitlich den Konzepten, Prozessen und Werkzeugen hinter Continuous Delivery, Dev(Sec)Ops und Co. – und haben sich damit erfolgreich in der Branche etabliert. Wegen der Corona-Pandemie haben sich die Organisatoren heise Developer, ix und dpunkt.verlag entschlossen, das neue Programm auf sechs Online-Thementage in der Zeit vom 4. November 2020 bis zum 4. März 2021 auszubauen:

Die Kernthemen zeitgemäßer Softwareentwicklung wachsen unter dem gemeinsamen Dach von Continuous Lifecycle und ContainerConf damit noch enger zusammen, und die Thementage rücken die entscheidenden Aspekte von Continuous Delivery, Dev(Sec)Ops und Containerisierung stärker in den Fokus.

Ganztägige Workshops

Rund um die Thementage geben ganztägige Workshops Gelegenheit, anhand praxisnaher Einführungen und Hands-ons noch tiefer in die Container-Orchestrierung Kubernetes, Service Meshes oder auch das Cloud-native Ökosystem einzusteigen.

Tickets zum Frühbucherpreis sichern

Mit der Freigabe des Konferenzprogramms können sich Interessierte ab sofort auch Tickets für die sechs Thementage zum Frühbucherpreis sichern – sowohl einzelne Tage für 149 Euro (zzgl. MwSt.) wie auch im Komplettpaket für 596 Euro (zzgl. MwSt.). Die eintägigen Online-Workshops lassen sich zum Preis von 399 Euro (zzgl. MwSt.) buchen.

Wer über den Fortgang der Partnerkonferenzen Continuous Lifecycle und ContainerConf auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich auf den jeweiligen Websites für den gemeinsamen Newsletter registrieren oder auch den Veranstaltern auf Twitter folgen.

(map)