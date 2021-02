Controlly: Mac-Steuerung per Gamecontroller

Ein neue App erlaubt die Mac-Steuerung per Gamepad: Das Controlly genannte Tool eines Drittentwicklers ermöglicht es, das Betriebssystem über einen per Bluetooth verbundenen Gamecontroller zu bedienen, etwa einen PS4- oder Xbox-Controller. Der Mauszeiger wird in der Standardbelegung über den Analog-Stick bewegt, der zweite Analog-Stick dient zum Scrollen, die Geschwindigkeit lässt sich anpassen. Weitere Eingaben wie etwa der Mausklick liegen auf den Aktionstasten, Sonderfunktionen etwa zur Steuerung der Lautstärke und Musikwiedergabe auf dem Steuerkreuz und den Schultertasten.

Alternative Eingabemethode für den Mac

Die App erlaubt eine umfassende Konfiguration der Tasten durch den Nutzer, der dabei etwa auch das Ausführen gewünschter Tastenkürzel mit den Steuerelementen des Controllers durchführen kann, um beispielsweise ein neues Fenster zu öffnen oder etwas zu kopieren. Zentrale Systemfunktionen wie Mission Control, der Wechsel zwischen mehreren aktiven Desktops oder das schnelle Aufrufen des Schreibtisches sind ebenfalls konfigurierbar.

Er habe eine Lösung gesucht, seinen Mac unter anderem bei der Medienwiedergabe schnell und auch aus der Ferne ansteuern zu können, ohne stets zu Tastatur, Trackpad oder Maus greifen zu müssen, erläutert der Entwickler – nicht zuletzt, weil er unter durch Computer-Nutzung ausgelöstem Repetitive-Strain-Injury-Syndrom (RSI) leide, der Griff zu einer Mausalternative schien deshalb besonders reizvoll.

macOS unterstützt gängige Controller

Spielecontroller unterstützt macOS inzwischen von Haus aus, darunter populäre Modelle wie den Xbox Wireless Controller, den PlayStation DualShock 4 Wireless Controller, Xbox Elite Wireless Controller Series 2 und den Xbox Adaptive Controller. Sie werden im Pairing-Modus vom Betriebssystem erkannt und lassen sich koppeln. Mit macOS 11.3 – derzeit noch in der Betaphase – wird Apple demnächst auch den Xbox Series X Wireless Controller sowie Sonys DualSens Wireless Controller der Playstation 5 unterstützen.

Controlly ist nur für macOS 11 Big Sur ausgelegt und wird über den Mac App Store vertrieben. Die App lässt sich für sieben Tage testen, die Freischaltung des gesamten Funktionsumfangs kostet anschließend 4,50 Euro.

(lbe)