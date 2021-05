Core i9-11900KB: Tiger Lake für (kompakte) Desktop-PCs

Von den 10-Nanometer-Mobilprozessoren der elften Core-i-Generation "Tiger Lake" bringt Intel nach den 28-, 35- und 45-Watt-Versionen nun auch welche mit 65 Watt und bis zu 5,3 GHz Taktfrequenz im "Thermal Velocity Boost". Sie sind für kompakte Desktop-PCs gedacht und passen nicht in Wechselfassungen, sondern haben ein BGA-Gehäuse mit Lotkugeln zum Auflöten. Bisher hat Intel die beiden Achtkerner Core i9-11900KB (3,3/4,9 GHz) und Core i7-11700B (3,2/4,8/5,3 GHz) mit je 24 MByte L3-Cache in der Online-Datenbank ark.intel.com veröffentlicht sowie den Sechskerner Core i5-11500B und den Core i3-11100B mit vier Kernen.

Zurzeit gibt es noch kein öffentliches Datenblatt der neuen Prozessoren, sondern nur die Einträge auf ark.intel.com. Demnach fehlen diesen Typen anders als den Mobilversionen HDMI 2.0 und PCI Express 4.0. Wie bei den Desktop-Prozessoren "Rocket Lake" für LGA1200-Mainboards sowie bei den eng verwandten 45-Watt-Versionen Tiger Lake-H45 (etwa dem Core i9-11950H) sollen aber 128 GByte RAM in zwei Kanälen möglich sein.

Compute Element des Gaming-NUC "Ghost Canyon" mit Core i9-9980HK

[Update:] Schon in der achten Core-i-Generation von Mobilprozessoren "Coffee Lake" gibt es 65-Watt-Versionen mit einem "B" in der Typenbezeichnung wie den Core i7-8700B. Auf einer Computex-Veranstaltung erwähnte Intel zudem den Nachfolger "Beast Canyon" des aktuellen kompakten Gaming-PC NUC 9 Extreme (NUC9i9QNX) alias Ghost Canyon. In diesem modularen Beast-Canyon-NUC dürften Compute Elements mit den 65-Watt-Tiger-Lakes zum Einsatz kommen.

Die Vorstellung der neuen Prozessoren kommt zum Start der virtuellen taiwanischen Fachmesse Computex. Aus diesem Anlass hatte Intel auch den schnelleren Mobilprozessor Core i7-1195G7 sowie ein 5G-Modem für Notebooks vorgestellt.

(ciw)