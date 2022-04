Core i9-12900KS: Intels CPU-Topmodell für 820 Euro lieferbar

Der Core i9-12900KS ist bei einigen deutschen Shops verfügbar. Mindestens 820 Euro kostet der 16-Kern-Prozessor – fast 40 Prozent mehr als der Core i9-12900K für knapp 590 Euro. Interessierte bekommen dafür bis zu 300 MHz mehr Taktfrequenz auf den Performance-Kernen und damit den derzeit schnellsten Desktop-Prozessor zum Spielen.

Rein rechnerisch ist der Core i9-12900KS maximal sechs Prozent schneller als der Core i9-12900K. Abgesehen von der Taktfrequenz bleibt alles beim Alten – das S-Modell ist lediglich eine stark selektierte Version des bisherigen Core i9-12900K, bei der Intel einen maximalen Turbo von 5,5 GHz auf zwei CPU-Kernen bei guter Kühlung verspricht. Der All-Core-Turbo steigt von 5,0 auf 5,2 GHz.

Hoher Preisaufschlag

Der Core i9-12900KS ist somit für all jene gedacht, die sofort den besten Prozessor haben wollen, ohne aufs Geld schauen zu müssen. Wer den Prozessor hauptsächlich zum Spielen verwendet und sich noch zwei Wochen gedulden kann, sollte zumindest AMDs Ryzen 7 5800X3D abwarten. Letzterer kommt am 20. April für 450 US-Dollar – umgerechnet inklusive 19-prozentiger Mehrwertsteuer rund 490 Euro – und soll mit großem Level-3-Cache vor allem in Spielen schnell sein.

Ansonsten erscheint der Griff zum Core i9-12900K klüger. Das gesparte Geld lässt sich sinnvoller in eine schnellere Grafikkarte investieren, die in den meisten 3D-Spielen den limitieren Faktor darstellt, oder für ein späteres Upgrade sparen. Schon im Herbst etwa stehen Intels neue CPU-Familie Raptor Lake (Core i-13000) und AMDs neue AM5-Plattform zusammen mit der CPU-Baureihe Ryzen 7000 an. Ebenso sollen neue GeForce- und Radeon-Grafikkarten erscheinen.

(mma)