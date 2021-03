CorelDraw Graphics Suite 2021: besser zusammenarbeiten

Das Grafikpaket CorelDraw Graphics Suite 2021 richtet sich an Werbegrafiker, Illustratoren und Layouter, die Grafiken und Schriftsatz für Großformatdruck, Schneidplotter, Textilentwurf, Werbung und andere Szenarien entwerfen. Die Suite umfasst unter anderem das Kernprogramm CorelDraw, die Bildbearbeitung Photo-Paint, die Schriftenverwaltung Font Manager und den Raw-Entwickler AfterShot 3 HDR.

Zusammenarbeit in Echtzeit

Über ein Dashboard kann man Dokumente direkt aus CorelDraw in der Cloud speichern, ordnen und freigeben. CorelDraw erstellt für freigegebene Dateien einen allgemein gültigen Link, der sich sogleich per E-Mail verschicken lässt. Kommentare von Mitarbeitern erscheinen im Kommentarfeld in CorelDraw. In der Vorversion musste man dazu in die Web-App wechseln.

Kommentare von Teammitgliedern erscheinen im neuen CorelDraw 2021 bei Cloud-Dokumenten in Echtzeit.

Die App kommt mit einer touchoptimierten Oberfläche und steht für Microsoft Teams und fürs iPad zur Verfügung. In Teams soll man in Kanälen und Chats in Echtzeit zusammenarbeiten können.

Bei der Version für Windows 10 hat Corel die GPU-Nutzung verbessert. Zoomen und Schwenken soll deutlich flüssiger vonstattengehen. Die seit CorelDraw 2019 verfügbare Mac-Version ist für Big Sur und den M1-Chip optimiert. Auch die Touch-Bar des Macbook Pro wird unterstützt.

Neben der Web-App von CorelDraw steht nun auch eine iPad-Version zur Verfügung.

Perspektivisches Zeichen

Das Werkzeug Perspektivisches Zeichen hilft beim Erstellen von Illustrationen in Ein-, Zwei- oder Dreipunktperspektive, indem es Fluchtpunkte und -linien beispielsweise für Frosch- oder Vogelperspektive einblendet. Höhe des Horizonts sowie Transparenz und Anzahl der Gitterlinien lassen sich anpassen. Hinzugefügten Text oder neue Grafiken passt CorelDraw automatisch perspektivisch an.

Ein neues Werkzeug für perspektivisches Zeichen blendet Fluchtpunkte und -linien ein.

Flexibler Designbereich

Ein flexibler Designbereich bietet eine Mehrseitenansicht, beispielsweise für Poster, Broschüren und Banner in passendem Design. Ein Andockfenster vereinfacht die Verwaltung und Navigation mehrseitiger Dokumente. Die Seitengröße passt die Anwendung selbsttätig ein. Ein Exportassistent automatisiert die separate Ausgabe mehrerer Bestandteile beispielsweise als hochauflösendes PDF-Dokument für den Print, niedrig aufgelöstes JPEG fürs Web und unkomprimiertes PNG für den T-Shirtdruck.

Ein Mehrseitenbereich nebst Exportassistent erleichtert die Ausgabe für verschiedene Kanäle wie Print und Web.

Umfärben und anpassen

Corel Photo-Paint hat ein Andockfenster für nichtdestruktive Bildanpassungen erhalten. So lassen sich gezielt beispielsweise Farbton, Sättigung und Helligkeit eines Bildes über ein Farbrad ändern. Die Anpassungen von Licht, Weißabgleich, Farben, Kurven und anderen Parametern hat Corel im Stil von Raw-Entwicklern gestaltet, die zum großen Teil auf Schieberegler setzen. Außerdem unterstützt Photo-Paint das Bildformat HEIF.

Ein Arbeitsbereich für nichtdestruktive Bildanpassung erleichtert in Corel Photo-Paint beispielsweise das Umfärben.

Preise und Verfügbarkeit

Die CorelDraw Graphics Suite 2021 steht ab sofort für Windows und macOS zur Verfügung. Das Paket kostet nach wie vor einmalig 719 Euro oder 349 Euro jährlich. Käufer erhalten nur eingeschränkte Cloud-Funktionen, darunter maximal 500 MByte Cloudspeicher und keine Möglichkeit zur Dateifreigabe. Im Abo ist das Speichervolumen in der Cloud unbegrenzt.

(akr)