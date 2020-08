Corona: Apple verlängert AppleCare+-Fenster

Apple erleichtert den Zugang zu seiner Geräteversicherung AppleCare+. Nach einem entsprechenden Pilotprojekt im vergangenen Jahr hat sich der Konzern nun in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie dazu entschlossen, das Fenster, in dem man den Service abschließen kann, signifikant zu verlängern. Den Anfang machen die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada.

Von 60 auf 365 Tage

Aktuell ist geregelt, dass sich AppleCare+ nur mit dem Gerät oder nach maximal 60 Tagen erwerben lässt. Das gilt für iPhones, iPads, Macs und weitere Produkte. Diese Periode soll nun auf bis zu ein Jahr ausgedehnt werden, was praktischerweise auch Apples Zeitraum der regulären freiwilligen Gerätegarantie ist.

Laut einem internen Memo, das der Finanznachrichtenagentur Bloomberg vorliegt, geht es bei dern Entscheidung darum, den Kunden eine "weitere Möglichkeit, ihr Gerät zu schützen", zu geben. Dabei werden allerdings nur AppleCare+-Vollzahler bedacht oder solche, die den Betrag über die nur in den USA erhältliche Kreditkarte Apple Card abstottern. Monatszahler bekommen den Deal nicht.

Verkauf läuft wegen COVID schlechter

Apple-Chef Tim Cook hatte zuletzt vor Analysten eingeräumt, dass die Nachfrage nach AppleCare-Produkten aufgrund der Corona-Krise zurückgegangen sei. Viele Ladengeschäfte hatten geschlossen, was dazu führte, dass Service nicht mehr an der Genius Bar, sondern postalisch durchgeführt wurde.

Apple lässt indes nicht jeden für den nachträglichen AppleCare+-Kauf zu. Interessierte Kunden müssen ihr Gerät vorab prüfen lassen – dies gilt bereits ab dem 61 Tag nach dem Kauf. Der Techniker schaut sich die Hardware auf sichtbare Probleme an und lässt zudem einen Diagnosetest laufen, bevor klar ist, ob AppleCare+ abgeschlossen werden kann. AppleCare+ erlaubt es Nutzern, verschiedene Arten von Schäden abzudecken. So fallen beim iPhone je nach Modell bei unabsichtlicher Beschädigung für "mindestens" zwei Reparaturen nur jeweils 29 Euro für Schäden am Bildschirm und 99 Euro für andere Schäden an. Dies kann ansonsten richtig teuer werden. (bsc)