Corona-Innovation bei kanadischen Gerichten: Das Fax hält Einzug!

Gerichte in Neuschottland wagen sich an elektronische Neuerungen: Anklagevorwürfe dürfen nun per Fax eingereicht werden.

Halifax, Hauptstadt der kanadischen Atlantikprovinz Neuschottland (Bild: Daniel AJ Sokolov)