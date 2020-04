Corona-Krise: PSA beantragt Milliarden-Kredit

Der Konzern, zu dem auch Opel gehört, stärke mit einem neuen Konsortialkredit in Höhe von drei Milliarden Euro seine finanzielle Sicherheit, wie PSA am Montag (6. April 2020) in Rueil-Malmaison mitteilte. Mit dieser Kreditlinie, die zunächst 12 Monate laufen soll und zweimal um jeweils drei Monate verlängert werden kann, summiere sich der Kreditrahmen auf insgesamt sechs Milliarden Euro, hieß es.

PSA will seine wegen der Covid-19-Pandemie geschlossenen Autofabriken wieder anlaufen lassen, wie Ende März schon geplant. Es werde dafür ein Fahrplan erarbeitet, konkrete Termine blieben aber bislang offen. Der Peugeot-Hersteller hatte Mitte März 15 Autowerke in ganz Europa geschlossen. In Deutschland waren die Standorte Rüsselsheim und Eisenach betroffen. Auch Werke in Spanien, Frankreich, Portugal, Großbritannien und in der Slowakei machten dicht.

(mfz)