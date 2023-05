Corona-Warn-App: Keine Warnungen mehr, nur noch Verwaltung der Impfzertifikate

Die millionenfach genutzte Corona-Warn-App des Bundes gibt ab heute keine gegenseitige Warnungen nach Kontakten mit positiv getesteten Menschen mehr aus, wie das Bundesgesundheitsministerium Ende März angekündigt hatte. Angesichts der entspannteren Pandemielage soll die App darüber hinaus am 1. Juni in einen "Schlafmodus" versetzt werden und keine Updates mehr erhalten. Sollte sich die Situation wieder ändern, könne die App schnell aus dem Schlafmodus geweckt und angepasst werden, so ein Sprecher.

Man könne die App aber auf dem Handy behalten, um zum Beispiel die elektronischen Impfausweise weiter zu nutzen. Sinnvoller erscheint es allerdings, dafür eine andere App zu nutzen, die auch weiterhin Updates erhalt und sich auf neuen Smartphones installieren lässt, falls die Corona-Warn-App in ihrem Schlafmodus auch aus den App-Stores verschwindet. Beispielsweise kommt CovPass des Robert-Koch-Instituts dafür in Frage.

Ab Juni Ruhezustand einiger Funktionen

Nach Angaben des Ministeriums wurde die App seit ihrem Start im Juni 2020 mehr als 48 Millionen Mal auf Endgeräten installiert, fast neun Millionen Menschen haben positive Testergebnisse geteilt, um insgesamt 270 Millionen Warnungen an andere Nutzer zu verteilen. Die Verträge mit den Dienstleistern SAP und T-Systems laufen am 31. Mai aus.

Die Kosten für die App sind im vergangenen Pandemie-Jahr 2022 von ursprünglich angenommenen 50 Millionen Euro auf 73 Millionen gestiegen. Allein für den Betrieb in diesem Jahr – zunächst bis zum geplanten Auslaufen der Verträge Ende Mai – sind bislang 23 Millionen Euro vorgesehen. Die Kosten für die Entwicklung und den Betrieb der App belaufen sich insgesamt auf über 220 Millionen Euro.

(jow)