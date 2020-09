Corona-Warn-App hat Probleme mit iOS 14

iPhone-Nutzer mit Corona-Warn-App sollten nach der Installation von iOS 14 prüfen, ob die Begegnungsaufzeichnungen noch aktiv sind. Die App zeigt unter Umständen nämlich einen irritierenden Zustand an: Oben wird "Risiko-Ermittlung aktiv" aufgeführt, direkt darunter aber "Risiko-Ermittlung gestoppt", wie Leser berichten. Der Schalter zum Aktivieren der Risiko-Ermittlung lässt sich in der App zwar weiter umlegen, zeigt aber keine Funktion mehr – die Risiko-Ermittlung bleibt deaktiviert.

Mac & i konnte das Problem auf einem iPhone der Redaktion ebenfalls nachvollziehen. Einzelnen Berichten zufolge kann der Fehler bereits unter iOS 13.7 auftreten.

Risikoermittlung wieder starten

Schrödingers Risiko-Ermittlung. Meist hilft, die aktive Region in den iOS-Einstellungen für Begegnungsmitteilungen neu festzulegen.

Einen Hinweis über die gestoppte Risikoermittlung erhält der Nutzer nicht, er muss also entweder die Corona-Warn-App oder die Systemeinstellungen für "Begegnungsmitteilungen" öffnen, um den Status zu sehen. Sind die Begegnungsmitteilungen inaktiv kann für diesen Zeitraum auch keine mögliche Warnung bei Kontakten mit Sars-Cov-2-Infizierten erfolgen, die die App ebenfalls verwenden.

Der Fehler scheint sich beheben zu lassen, wenn man in den iOS-Einstellungen unter "Begegnungsmitteilungen" die "Aktive Region" aufruft und dort prüft, dass die "Corona-Warn-App Deutschland" als aktive Region festgelegt ist. Sollte sich der Punkt "Als aktive Region festlegen" nicht anwählen lassen, hilft es möglicherweise, darunter "Begegnungsinformationen teilen" kurz ab- und dann wieder anzuschalten. An einer Lösung werde gearbeitet, teilte SAP auf Nachfrage von Mac & i mit, auch die FAQ soll in Kürze um einen entsprechenden Hinweis ergänzt werden.

Risiko-Begegnungen ohne Log-Eintrag

Ein weiteres Problem auf iPhones ist derzeit, dass die Corona-Warn-App unter Umständen Risiko-Begegnungen anzeigt, diese aber nicht im Log des Betriebssystems unter "Begegnungsüberprüfungen" vermerkt sind – dort wird für alle "abgeglichenen Schlüssel" weiter eine 0 angezeigt, statt einen oder mehrere Treffer. Nutzer zeigen sich entsprechend verunsichert, ob die angezeigte Risiko-Begegnung (meist ist es "1 Risiko-Begegnung mit niedrigem Risiko") überhaupt stattgefunden hat. Auch Mac & i konnte das Problem auf einem iPhone mit iOS 14 beobachten.

Laut Entwicklern liegt das Problem auf Apples Seite, es erfolge irrtümlich kein Eintrag im Log über die Risikobegegnung, das werde mit einem kommenden iOS-Update gefixt, heißt es im Issue-Tracker der Corona-Warn-App auf Github. Auch dieser Fehler kann offenbar schon mit iOS 13.7 auftreten.

Lesen Sie auch Die Corona-Warn-App im Podcast von Mac & i

(lbe)