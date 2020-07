Corona-Warn-App jetzt auch auf Türkisch

Die Corona-Warn-App der Bundesregierung ist in einer aktualisierten Ausgabe erschienen. In der Version 1.1.1 wurden die Informationen zur Risiko-Ermittlung im Onboarding-Dialog App verbessert. Auch seien die Texte, die über die Anzahl der aktiven Tage informieren, verständlicher formuliert, heißt es in den Anmerkungen. Bisher liegt die App in der neuesten Version für iOS vor, jene für Android dürfte in Kürze folgen.

Zudem steht mit diesem Update die Corona-Warn-App auch in türkischer Sprache zur Verfügung, geht aus den Notizen zur Veröffentlichung auf GitHub hervor. Dort steht der Quellcode zum Download bereit. Als weitere Sprachen sind Arabisch und Russisch geplant, hieß es Mitte vorigen Monats im Bericht zur Datenschutz-Folgenabschätzung der App .

Die von SAP und der Deutschen Telekom entwickelte Corona-Warn-App zur Kontaktnachverfolgung wurde nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) mittlerweile 16,1 Millionen Mal heruntergeladen. Ob die App so funktioniert, wie sie soll, ist einen Monat nach ihrem Erscheinen unklar. Hinweise auf einen nennenswerten Einfluss der App auf den Verlauf der SARS-CoV-2-Epidemie in Deutschland gibt es jedenfalls nicht. Trotzdem zeigen sich Politiker und das für die App zuständige RKI zufrieden.

