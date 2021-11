Corona-Warn-App weist auf Booster-Impfungen hin

Die Corona-Warn-App (CWA) schickt eine Benachrichtigung an Menschen, die eine Corona-Auffrischungsimpfung nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) erhalten können. Wie das Corona-Warn-App Open Source Project am Donnerstag mitteilte, würden erste Nutzer ab sofort entsprechende Empfehlungsbenachrichtigungen erhalten.

Zunächst seien die Benachrichtigungen auf zwei Personengruppen beschränkt, heißt es weiter. Dazu gehören Menschen, die 70 Jahre und älter sind, keine COVID-19-Infektion hatten und vor über sechs Monaten vollständig geimpft wurden. Die zweite Gruppe umfasst Menschen, die mit dem Impfstoff Janssen von Johnson & Johnson vor mehr als vier Wochen geimpft wurden und keine Corona-Infektion hatten.

Die Nutzerinnen und Nutzer der CWA erhalten zunächst eine allgemein gehaltene Push-Meldung auf ihr Android-Smartphone oder Apple iPhone. Im Bereich "Zertifikate" zeigt die App dann unterhalb des bisherigen Impfzertifikats einen Hinweis an, dass die STIKO ihnen eine Auffrischungsimpfung empfiehlt und warum.

Die Hinweistexte befinden sich unterhalb des aktuellen Zertifikats. (Bild: CWA Open Source Project (Screenshot))

Regelbasierte Überprüfung

Die Abfrage und der Abgleich der Impfzertifikate, um bestimmen zu können, ob jemand eine Auffrischungsimpfung empfohlen wird, erfolgt nach Angaben des Projekts-Teams automatisch. Dazu "prüft die App regelmäßig alle gespeicherten Zertifikate für alle Personen". Das erfolge direkt auf dem Mobiltelefon. Möglich macht dies das Herunterladen entsprechender Regeln und der dazugehörigen Empfehlungshinweise vom Regelserver. Persönliche Daten fließen keine vom Smartphone ab, versichert das Team des CWA Open Source Projects.

Trifft eine Regel für eine Nutzerin oder einen Nutzer der CWA zu, dann wird der entsprechende Hinweis eingeblendet und sie können sich dann ihre Booster-Impfung nach Absprache mit ihrem Arzt geben lassen. Das entsprechende Zertifikat der Auffrischungsimpfung kann per QR-Code in die CWA übertragen werden. Der QR-Code des Zertifikats soll dann 14 Tage nach dem Booster an oberster Stelle der Zertifikatsübersicht erscheinen. Alle weiteren Zertifikate bleiben erhalten.

Das Beispiel für einen Hinweistext für Menschen über 70 Jahre. (Bild: CWA Open Source Project)

Hinweise nicht für alle Berechtigten

Die App erinnert jedoch nicht alle Gruppen, denen die STIKO derzeit eine Booster-Impfung empfiehlt. Dazu gehören etwa Menschen mit speziellen Vorerkrankungen oder etwa medizinischen Berufen. Hier fehlen der App schlicht die entsprechenden Informationen, um entsprechende Regeln anwenden zu können, die eine Berechtigung überprüfen.

Ein Update für die CWA ist nicht nötig, um die neuen Hinweise zu bekommen. Ab Version 2.1 der Corona-Warn-App ist diese Funktion implementiert.

