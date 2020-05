Coronavirus: Blizzard sagt Hausmesse Blizzcon 2020 ab

Dieses Jahr findet keine Blizzcon statt, wie Blizzard in einem Blog-Beitrag bekannt gegeben hat. Anfang April 2020 hielt sich das Entwicklerstudio noch alle Optionen offen, räumt jetzt jedoch ein, dass eine groß angelegte Messe mit Zehntausenden Besuchern in Anbetracht der Coronavirus-Pandemie im Jahr 2020 nicht tragfähig ist.

Blizzard nutzt die Hausmesse Blizzcon traditionell zur Ankündigung neuer 3D-Spiele beziehungsweise zur Vorstellung von Erweiterungen für bereits veröffentlichte Titel. Entwickler reden in Podiumsgesprächen ein wenig aus dem Nähkästchen, zudem laufen E-Sports-Turniere auf Nebenbühnen, zum Beispiel in Hearthstone, Overwatch, Starcraft 2 und World of Warcraft.

Anfang 2021 als Online-Event

Normalerweise findet die Blizzcon seit Jahren Anfang November statt. Blizzard möchte dieses Mal auf Online-Streams und -Turniere ausweichen, was laut dem Blog-Beitrag voraussichtlich aber erst Anfang 2021 funktioniert. Details sollen später folgen.

Andere E-Sport-Formate sind in den vergangenen Wochen bereits auf Online-Partien umgeschwenkt, um Teammitglieder, Organisatoren und Zuschauern keinem unnötigen Risiko auszusetzen: Riot Games hat die europäischen und nordamerikanischen Playoffs zum MOBA-Titel League of Legends online veranstaltet. Die ESL-One-Qualifikationen im Ego-Shooter Counter-Strike: Global Offensive (CSGO) liefen ebenfalls online – nur die Moderatoren trafen sich lokal. Die Dreamhack Masters Spring (ebenfalls CSGO) finden derzeit im gleichen Format statt.

(mma)