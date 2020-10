Couchbase Lite und Couchbase Sync Gateway 2.8 fokussieren auf Edge Computing

Couchbase hat die Version 2.8 der Embedded-NoSQL-Datenbank Couchbase Lite und Sync Gateway vorgestellt. Deren neue Funktionen sollen eine sichere Datensynchronisierung von der Cloud bis zur Edge sowie zwischen Edge-Geräten ermöglichen.

Der starke Fokus auf Edge Computing wird mit der Beobachtung der Marktforscher von IDC begründet, dass Edge-Netze bis 2023 mehr als 60 Prozent aller eingesetzten Cloud-Infrastrukturen ausmachen sollen. Verfügbarkeit und Reaktionsfähigkeit spielen dabei wohl die vorrangige Rolle. Mit Version 2.8 bietet Couchbase Unternehmen hierfür Peer-to-Peer-Synchronisations- und Inter-Sync-Gateway-Technologien.

Die Peer-to-Peer-Synchronisationstechnik bietet eine offenbar sichere Speicherung und bidirektionale Synchronisation der Daten zwischen den Edge-Geräten, und zwar ohne die Notwendigkeit einer zentralen, Cloud-basierten Steuerungseinheit. Die neue Inter-Sync-Gateway-Replikationsfähigkeit in Sync Gateway, in Kombination mit Couchbase Lite 2.8 und Couchbase Server, unterstützt des Weiteren ein verteiltes Cloud-Modell, also von der Cloud bis zur Edge. Sie synchronisiert Daten zwischen Web-, Mobil- und IoT-Anwendungen und der Backend-Datenbank sowie zwischen Cloud- und Edge-Rechenzentrum.

Weitere Informationen sind in der Pressemitteilung von Couchbase zu finden. Außerdem mag sich der Besuch der Produktseiten für die Vertiefung lohnen (Lite, Sync Gateway).

(ane)