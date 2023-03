"Counter-Strike 2" ersetzt "CS:GO" ab dem Sommer

Im Sommer 2023 erscheint Valves Ego-Shooter "Counter-Strike 2". Valve verspricht nichts weniger als den "größten technischen Sprung in der Geschichte von 'Counter-Strike'", mit einer Garantie für neue Features und Updates über die nächsten Jahre.

"Counter-Strike 2" wird laut Ankündigung ein kostenloses Upgrade für "Counter-Strike: Global Offensive", das mit einem Wechsel des technischen Unterbaus erscheint: Valve wechselt von der eigenen Source-Engine auf Source 2, das etwa auch schon das MOBA "Dota 2" und der VR-Shooter "Half-Life: Alyx" verwenden.

Die gute Nachricht für Spieler vorab: Alle Fortschritte einschließlich Skins kommen mit nach "Counter-Strike 2" und werden größtenteils durch neue Oberflächen und Texturen aufgehübscht. Die Waffen erhalten komplett neue Modelle.

Alle Maps werden für "Counter-Strike 2" überarbeitet, wobei sich vor allem ein Thema bemerkbar macht: Valve macht die Karten heller. Screenshot-Vergleiche zeigen die Unterschiede in Overpass, Nuke und Dust 2. Zudem gibt es überarbeiteten Sound, der die Ortung verbessern soll.

Dynamischer Rauch und direkteres Gameplay

Zwei große technische Neuerungen geben die Entwickler bereits preis: Valve führt sogenannte Sub-Tick-Updates ein und macht Rauchgranaten dynamisch.

Durch die Sub-Tick-Updates soll sich das Gameplay direkter anfühlen – "what you see is what you get", heißt es. Eingaben wie Bewegungen und Schüsse werden weiterhin in festen Intervallen an die Server gesendet, etwa 128 Mal bei einer 128er-Tickrate. "CS2"-Server interpolieren jedoch Handlungen zwischen den Ticks, sodass es zu keinen Wartezeiten zwischen Aktionen kommen soll.

Rauchgranaten sind in "Counter-Strike 2" volumetrisch, interagieren also mit der Umgebung. Statt nur eine festgelegte Kugel zu verdecken, füllen sie etwa Korridore aus und interagieren mit Licht – wer im Rauch schießt, macht sich durch Lichtkegel sichtbar. Zudem verdrängen Granatenexplosionen den Rauch.

Aktuell gewährt Valve ausgewählten "CS:GO"-Spielern einen Vorabzugang zu "Counter-Strike 2". Diese "limitierte Testphase" enthält noch nicht alle Neuerungen, die Valve bis zum Sommer enthüllen möchte.

(mma)