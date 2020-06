Covid-19-Behandlung: Kostengünstiges Dexamethason könnte Leben retten

Ein kostengünstiges Steroid namens Dexamethason senkt deutlich die Wahrscheinlichkeit, dass schwerkranke Covid-19-Patienten sterben. Das ist das vielversprechende Ergebnis der weltweit größten Studie über bestehende Behandlungsmethoden. Konkret reduzierte das Medikament das Sterberisiko für Patienten an Beatmungsgeräten um ein Drittel. Für diejenigen, die Sauerstoff erhalten, senkte Dexamethason das Sterberisiko um ein Fünftel. Das Mittel ist eine von sechs bereits existierenden Behandlungen, die derzeit im Rahmen einer von der Universität Oxford geleiteten Studie an Coronavirus-Patienten erprobt werden.

Die Forscher nahmen 6.412 Patienten in die Studie auf. Sie wählten 2.104 Patienten aus, die 10 Tage lang täglich 6 Milligramm Dexamethason erhielten, entweder als Injektion oder als Pille, während die übrigen 4.321 Patienten ausschließlich die übliche Behandlung erhielten. Während das Medikament die Zahl der Todesfälle bei Patienten an Beatmungsgeräten und bei Patienten, die Sauerstoff erhielten, deutlich verringerte, gab es keinen Nutzen für Patienten, die keine Atemunterstützung benötigten, welche die große Mehrheit der Menschen mit Covid-19 ausmachen. Insbesondere scheint Dexamethason einige der Schäden zu stoppen, die auftreten können, wenn das Immunsystem der Patienten Versuch, Covid-19 abzuwehren, in Überreaktion gerät. Das Phänomen ist als Zytokinsturm bekannt, eine außer Kontrolle geratenen Entzündungsreaktion.

Preisvorteil bei Dexamethason

Die Forscher haben bisher nur eine Stellungnahme abgegeben. Das Paper ist noch nicht veröffentlicht worden und weitere Studien würden helfen, die Gültigkeit der Ergebnisse zu bestätigen. Dennoch könnte diese Entdeckung unzählige Leben retten. Und was noch besser ist: Dexamethason ist leicht erhältlich und sehr preiswert – etwa 6 Dollar pro Dosis. Es wurde erstmals 1961 zur Behandlung von Entzündungen zugelassen und wird regelmäßig Asthmatikern verschrieben.

Das andere Medikament, das einige vielversprechende Ergebnisse gezeigt hat, ist das antivirale Remdesivir, das nachweislich die Krankenhausaufenthalte verkürzt, aber noch nicht schlüssig nachgewiesen werden konnte, dass es die Sterblichkeitsrate der Patienten verringert. Remdesivir, das wie Dexamethason vom Pharmaunternehmen Gilead stammt, wird auf dem Markt sicherlich um ein Vielfaches teurer verkauft werden als das Steroid.

"Überlebensvorteil ist klar und groß"

Das Ergebnis der Dexamethason-Studie verdeutlicht den Wert, auch alte Behandlungsmethoden im Kampf gegen Covid-19 zu erproben – statt ausschließlich auf neue Entdeckungen zu setzen. "Der Überlebensvorteil ist bei den Patienten, die krank genug sind, um eine Sauerstoffbehandlung zu benötigen, klar und groß, sodass Dexamethason bei diesen Patienten nun zur Standardbehandlung werden sollte", appelliert Peter Horby, Professor für neu auftretende Infektionskrankheiten an der Universität Oxford und einer der leitenden Prüfärzte der Studie.

"Dies ist ein bedeutender Durchbruch: Dexamethason ist das erste und einzige Medikament, das bei der Patientensterblichkeit bei Covid-19 einen signifikanten Unterschied macht", sagte Nick Cammack, Forscher bei Wellcome, einer gemeinnützigen pharmazeutischen Forschungseinrichtung, in einer Erklärung. Er warnte jedoch davor, dass "wir zur Beendigung dieser Pandemie immer noch eine bessere Diagnostik zum Nachweis, Medikamente zur Behandlung und Impfstoffe zur Verhinderung von Covid-19 benötigen". (jle)