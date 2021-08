Cowboy C2 und C3: Gebrauchte E-Bikes mit Garantie verfügbar

Der E-Bike-Trend ist ungebrochen, doch die Räder teuer und die Lieferzeiten lang. Mit gebrauchten Elektrofahrrädern lässt sich in beiden Punkten zumindest ein wenig Abhilfe schaffen. Cowboy verkauft im Rahmen seines Circular-Programms das C2 und C3 gebraucht, wiederaufbereitet und relativ günstig.

Alternative zu monatelanger Wartezeit

Das 2019er Cowboy C2 in Schwarz kostet generalüberholt 1390 statt zuvor 1990 Euro. Der Hersteller verspricht einen guten Gesamtzustand mit möglichen leichten Kratzern. Das Cowboy C3 aus dem Vorjahr ist um 200 Euro auf nun 1790 Euro reduziert, hier ist die Wahl zwischen Schwarz und Weiß möglich. Cowboy sichert zu, neben Motorassistenz, Batterie und Ladegerät auch die Riemenspannung zu überprüfen, die Bremsen zu reinigen oder die Beläge zu wechseln sowie die Schrauben nachzuziehen. Vom allerersten Cowboy-Rad sollen gar nie gefahrene Exemplare über das Circular-Programm verkauft werden, derzeit sind diese allerdings nicht in der Liste der E-Bikes zu finden.

Wichtig dabei: Die gebrauchten Cowboy-Bikes sind quasi sofort verfügbar und sollen laut Hersteller innerhalb von sieben Tagen überall in Deutschland, Belgien und den Niederlanden geliefert werden. Angesichts der teils monatelangen Lieferzeiten, die man derzeit bei Fahrradkäufen einkalkulieren muss, ist der Gebrauchtkauf mit quasi sofortiger Verfügbarkeit eine interessante Option. Durch die zugesicherte technische Überprüfung und die zwei Jahre lange Garantie ist die Kundschaft auf der sicheren Seite, was den Zustand der Räder angeht.

Auch wenn in den kommenden Wochen die ersten Exemplare des Cowboy C4 ausgeliefert werden, sind die Vorgängermodelle alles andere als schlechte E-Bikes. Das Cowboy C3 konnte zuletzt in unserem Vergleich von fünf smarten Urban-E-Bikes mit der Konkurrenz locker mithalten. Der pfiffig platzierte wechselbare Akku macht das Rad auch für Menschen interessant, die das Rad nicht in der Garage oder dem Abstellraum laden können.

Auch andere Hersteller verkaufen gebrauchte E-Bikes aus Beständen, die sich meist aus Leasing-Rückläufern oder abgelegten Leihrädern zusammensetzen. Bei Interesse an einem bestimmten Modell sollte ein Blick auf die Herstellerwebsite erste Informationen geben. Spezialisierte Händler wie Rebike oder Bike Exchange haben sich ebenfalls auf gebrauchte Elektrofahrräder spezialisiert.

(sht)