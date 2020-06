"Crash Bandicoot 4": Zeitreise-Plattformer für PS4 und Xbox One

Neues von "Crash Bandicoot": Activision arbeitet nach 22 Jahren wieder an einem neuen Serienteil. Höchste Zeit also für "Crash Bandicoot 4", das den wortverspielten Namenszusatz "It's about time" trägt. Zu den neuen Spielelementen des kommenden Ablegers zählen Zeitreisen, Dimensionsportale und andere physikalische Spielereien, die man fürs Lösen von Rätseln bewältigen muss.

Ankündigungstrailer zu "Crash Bandicoot 4" (Quelle: Activision)

Entwickelt wird "Crash Bandicoot 4" vom Activision-Studio "Toys for Bob", das in den früheren 2010er-Jahren die "Skylanders-Reihe" entwickelt hat. Zuletzt hat sich Toys for Bob bei der Umsetzung des Remasters "Crash Bandicoot N. Sane Trilogy" mit dem titelgebenden Dachs vertraut gemacht. Auch die "Spyro Reignited Trilogy" hat Toys for Bob entwickelt.

Neben Crash wird man in "Crash Bandicoot 4" auch seine Mitstreiterin Coco und den Bösewicht Dr. Neo Cortex spielen können. Alle Spielfiguren haben unterschiedliche Fähigkeiten, auf die ihre jeweiligen Missionen zugeschnitten wurden.

Keine PC-Version

In der Ankündigung von "Crash Bandicoot 4" ist keine Rede von einer PC-Version. Aktuell ist das Spiel lediglich für die Playstation 4 und die Xbox One angekündigt – auch eine Switch-Version ist nicht in Aussicht. Für PC-Fans ist das eine Enttäuschung, zumal die ebenfalls von Toys for Bob entwickelte "Crash Bandicoot N. Sane Trilogy" sowohl für Windows als auch für die Nintendo-Konsole verfügbar war.

Ebenfalls nicht angekündigt sind Ableger für die kommenden Konsolengenerationen: "Crash Bandicoot 4" soll am 2. Oktober erscheinen. Damit käme der Plattformer nur wenige Wochen vor der Playstation 5 und der Xbox Series X in den Handel. Aufgrund der Abwärtskompatibilität der kommenden Spielkonsolen wird "Crash Bandicoot 4" zwar voraussichtlich auch lauffähig sein, unklar ist aber noch, ob eine optimierte Version folgen wird.

