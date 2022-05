Cross-Plattform-Entwicklung: Alles neu bei Flutter und Dart

Die Online-Konferenz betterCode() Flutter gibt Software-, Web- und App-Entwicklern einen Einblick in die Möglichkeiten des Cross-Plattform-Werkzeugs Flutter. Die von heise Developer und dpunkt.verlag organisierte Veranstaltung findet am 24. Mai 2022 ganztägig statt. Das Event richtet sich an Interessierte, die sich tiefergehend mit Flutter auseinandersetzen möchten. Informationen und Tickets gibt es über die Konferenz-Webseite.