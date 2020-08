Cross-Plattform-Entwicklung: Flutter füllt Textfelder aus und wird interaktiver

Google hat Version 1.20 des Cross-Plattform-Frameworks Flutter veröffentlicht, und kurz davor ist die Programmiersprache Dart in Version 2.9 erschienen. Zu Letzterer steht eine Ankündigung noch aus, aber die Änderungen lassen sich auf GitHub einsehen. Zu den wichtigsten Neuerungen von Flutter gehören die Autofill-Funktion, interaktive Widgets und erweiterte Slider.

Mit den Veröffentlichungen kehren die Releases in den geplanten Zeitplan der vierteljährlichen Updates zurück. Die vorherigen Versionen hatten sich zwei Monate verspätet, was laut Google vor allem dem neu aufgestellten Release-Prozess geschuldet war.

Füllhilfe und Interaktion

Die Autofill-Funktion steht wohl seit geraumer Zeit ganz oben auf der Wunschliste für Flutter. In Version 1.20 hält sie zunächst für mobile Apps auf Android und iOS Einzug in das Framework. Die Implementierung ist aber laut dem zugehörigen Pull Request nur auf die elementarsten Funktionen begrenzt und bildet beispielsweise auf iOS keine über passwordRules definierten Vorgaben für Passwörter ab. Im aktuellen Release ist das automatische Ausfüllen von Textfeldern auf mobile Apps begrenzt, aber das Team hat laut eigenen Angaben bereits mit der Umsetzung für das Web begonnen.

InteractiveViewer ist ein neues Widget, das die von mobilen Apps gewohnten interaktiven Funktionen bietet. Dazu gehören neben Pan und Zoom eine Drag-and-Drop-Umsetzung, die sich dem jeweiligen Ausschnitt anpasst. In der API-Dokumentation findet sich ein interaktives Beispiel, mit dem sich das Widget testen lässt.

Darüber hinaus hat das Flutter-Team die grundsätzliche Drag-and-Drop-Funktion erweitert, sodass sich die exakte Zielposition nicht nur über das Draggable -Objekt, sondern direkt aus dem Zielfenster abfragen lässt.

Datum, Zeit und Slider

Die Auswahlfenster für Zeit beziehungsweise Datum TimePicker und DatePicker kommen mit einem überarbeiteten Design daher. Unter anderem ist für die Datumsauswahl nun eine zusätzliche kompakte Ansicht verfügbar.

Die Widgets Slider und RangeSlider richten sich nach den jüngsten Vorgaben für das Material Design. Die Linien sind nun länger, und die Knoten zeigen beim Berühren und Bewegen einen Schatteneffekt an. Außerdem lässt sich die Schriftart für die Anzeige des Werts besser in der Größe skalieren. Weitere Details zu den neuen Slider-Widgets finden sich in einem separaten Beitrag.

Der neue RangeSlider zielt wie der neue Slider auf besseren Bedienkomfort. (Bild: Google)

Aus dem Werkzeugkasten

Hinsichtlich des Toolings ist vor allem die überarbeitete Visual Studio Code Extension für Flutter zu nennen, die eine Integration der Dart DevTools in den Workspace des Sourcecode-Editors ermöglicht. Die Neuerung ist als Preview gekennzeichnet und standardmäßig deaktiviert. Entwicklerinnen und Entwickler müssen sie manuell über die Konfiguration dart.previewEmbeddedDevTools aktivieren.

Der Werkzeugkasten für die Programmiersprache Dart, die Dart DevTools, bringt unter anderem eine überarbeitete Netzwerkseite mit, die Web-Socket-Profiling ermöglicht. Erwähnenswert ist zudem, dass das Flutter-Team ein separates GitHub-Projekt mit Metadaten für das Framework erstellt hat, das sich speziell an diejenigen richtet, die Tools für Flutter entwickeln.

Flutter ist ein Framework, das Google vor allem für die Cross-Plattform-Entwicklung ins Rennen geschickt hat. Es setzt auf die aus demselben Unternehmen stammende Programmiersprache Dart auf, die ursprünglich als JavaScript-Herausforderer angetreten war. Inzwischen hat sich jedoch Microsofts TypeScript als JavaScript-Alternative etabliert, sodass Dart vor allem bei Flutter eine feste Heimat gefunden hat.

Weitere Neuerungen in Flutter 1.20 wie das neue pubspec.yaml-Format für externe Plug-ins und die responsive Anzeige von Lizenzen lassen sich der offiziellen Ankündigung entnehmen. Informationen zu Dart 2.9 finden sich im Changelog auf GitHub.

(rme)