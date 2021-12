Cross-Plattform-Entwicklung: Neutralinojs 4.0 ist mit API-Neuerungen erschienen

Das Team hinter Neutralinojs hat Version 4.0 veröffentlicht. Das Cross-Plattform-Framework, das eine leichtgewichtige und portable Alternative zu anderen Frameworks wie Electron sein soll, erhält neben neuen Features auch Bugfixes. So soll sich die Konfigurationsoption writeToLogFile nun wie erwartet verhalten. Bislang erstellte Neutralinojs auch dann ein Logfile, wenn die Option auf false gesetzt war. Insgesamt schließt die neue Version 31 GitHub Issues.

Neuerungen in Version 4.0

Da sich Neutralinojs nun als Child Process verwenden lässt, soll es sich als Teil einer Software mit jeder Programmiersprache einsetzen lassen. Mithilfe von exportAuthInfo können Entwicklerinnen und Entwickler Authentifizierungsdaten in ${NL_PATH}/.tmp/auth_info.json schreiben, von wo aus der Parent Process die Zugriffsdaten abfragen kann. Das Neutralinojs-Team weist darauf hin, dass zur WebSocket-Kommunikation eine Initiierung mittels Extensions-API/Loader nötig ist.

Zu den weiteren Neuerungen zählt die Umbenennung der shouldRunInBackground -Option in der API os.execCommand zu background . Neu sind auch die APIs app.broadcast und events.broadcast , Erstere zum Senden von Events an alle App-Clients – relevant für Extension-Entwicklerinnen und -Entwickler – und Zweitere zum Senden von Events an alle Clients, was Apps und Extensions einschließt.

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Das Cross-Plattform-Framework Neutralinojs soll dem Erstellen betriebssystemübergreifender Desktopanwendungen unter Verwendung von JavaScript, HTML und CSS dienen. Dabei soll es sich mit weiteren beliebigen Programmiersprachen erweitern und als Teil jeder Quellcodedatei mittels Child Processes IPC einsetzen lassen. Es besteht aus einem portablen Development Kit und soll eine leichtgewichtige Alternative zum Cross-Plattform-Framework Electron und NW.js (ehemals node-webkit) darstellen, da es beispielsweise keine zusätzlichen Dependencies benötigt. Neutralinojs nutzt eine WebSocket-Verbindung für native Operationen sowie einen statischen Webserver und besitzt eine integrierte JavaScript-Client-Bibliothek.

Für x64-Architekturen unter Linux, macOS und Windows stehen pre-built Binaries zur Verfügung. Den Einsatz mit weiteren CPU-Architekturen beschreibt eine Anleitung.

Der Quellcode für Neutralinojs befindet sich auf GitHub. Dort stehen auch die Release Notes für Version 4.0 bereit.

(mai)