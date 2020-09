Cross-Plattform-Entwicklung: Qt 6 steuert mit fixen Features auf Release-Kurs

Kurz nach dem 25. Geburtstag des Qt-Frameworks war im Mai Version 5.15 erschienen, das letzte Release mit Long-term Support (LTS) aus der 5er-Reihe. Nun hat offenbar auch für die 6er-Serie der Countdown begonnen: Die Herausgeber teilten den Feature Freeze für Version 6.0 mit. Die Arbeiten an dem Framework für Cross-Plattform-Entwicklung erreichen somit einen wichtigen Meilenstein.

Qt 6, der Fahrplan

Da die Funktionalitäten jetzt fixiert sind, stehen anbieterseitig auch Struktur und Fahrplan fest: Laut Blogeintrag kommt im September das Alpha-Release, die Betaphase startet im Oktober und im November soll der Release Candidate verfügbar sein. Im Dezember rollt dann voraussichtlich das Release von Qt 6.0 durch die Tür.

Die nächste heiße Phase dürfte ab Oktober folgen, wenn es um Problembehebungen geht und Qt Feedback der Betanutzer sammelt. Der Fokus des Release liegt auf den wesentlichen Modulen und ersten Erweiterungen: Wie die Herausgeber in ihrer Blogankündigung betonen, sollen wie gewohnt noch nicht alle geplanten Konfigurationen mit Version 6.0 im Dezember kommen, weitere Add-ons sollen mit den Versionen 6.1 und der LTS-Version 6.2 folgen. 2021 stehen zudem mehrere Patch-Releases ins Haus.

Geplante Features stehen fest

Der aktuelle Blogeintrag listet bereits die Features auf, die es in das Major Release schaffen werden: Qt Core, GUI, Widgets, Network, QML, Quick und Quick Controls sowie Quick 3D, die Shader Tools, Quick Timeline, Wayland und der Wayland Compositor. Außerdem sind SVG, SQL, Test, Help, Concurrent, D-Bus, OpenGL und OpenGL Widgets (laut Ankündigung in einer sich von Qt 5 signifikant unterscheidenden Variante) mit von der Partie, und einige weitere Features sollen im Major Release direkt an Bord sein.

Innerhalb der Module entfallen einige APIs, neue kommen hinzu. Was in Qt 5.15 als veraltet (deprecated) galt, fliegt nun raus. Einige Funktionalitäten wie Qt Script und Qt XML Patterns haben die Qt-Entwickler absichtlich entfernt, plattformspezifische Extras wie Qt Multimedia, Qt Bluetooth oder Qt Virtual Keyboard gehen in neuen Modulen auf und sollen sukzessive in kommenden Releases von Qt 6.x Einzug halten. Eine erste Vorschau hatte das Qt-Team bereits im April geboten: Damals kristallisierte sich heraus, dass die quelloffenen Versionen wohl verzögert in den Release gehen, und die KDE-Community warnte vor weiteren Einschränkungen der Open-Source-Variante. Die aktuelle Ankündigung enthält hierzu keine neueren Informationen.

Mit Qt 5.15 (LTS) die Wartezeit überbrücken

In der Übergangszeit soll das LTS-Release 5.15 eine Brückenfunktion erfüllen für Entwickler, die zum Beispiel ein noch nicht in die neue Serie aufgenommenes Element benötigen. Die Quellcode-Repositorys zu Qt 6 stehen Interessierten offen, Snapshots sind über den Qt-Online-Installer verfügbar. Um Zugang zum Quellcode zu erhalten, kann man aus den Projekt-Repositorys einen Klon ziehen. Probleme lassen sich dem Qt-Team über die Bugreport-Seite mitteilen, Fragen können Entwickler über die Mailingliste und in den Qt-Entwicklerforen diskutieren.

Die Details zum Fahrplan finden sich in der Blogankündigung. Vertiefende Informationen zu den geplanten Neuerungen und eine vollständige Liste der aufgenommenen Features lassen sich dem technischen Eintrag von Lars Knoll im Qt-Blog entnehmen.

(sih)