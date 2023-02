Cross-Plattform-Framework Electron 23 verabschiedet sich von Windows 7 und 8

Das Open-Source-Framework Electron ist in Version 23 erschienen. Es dient dem Erstellen von Cross-Plattform-Desktopanwendungen mit JavaScript, HTML und CSS und aktualisiert im neuen Release seinen Stack aus Node.js, V8 und Chromium. Im Zuge der Chromium-Aktualisierung fallen ältere Windows-Versionen aus dem Support. Als weiterer Breaking Change entfallen scroll-touch-* -Events in BrowserWindow .

Electron 23 verwendet Chromium 110 und folgt der Chromium-Deprecation-Richtlinie. Gemäß dieser gelten seit Chromium 109 sowohl Windows 7, 8 und 8.1 als auch Windows Server 2012 und 2012 R2 als deprecated (veraltet). Mit der aktuellen Version Chromium 110 entfällt der Support und ist demzufolge auch in Electron 23 nicht mehr enthalten. Auch bei Microsoft hat Windows 8.1 inzwischen sein End-of-Support-Datum erreicht. Die Node.js-Version in Electron steigt derweil auf 18.12.1 an, die JavaScript-Engine V8 auf Version 11.0.

Auch auf den Electron-Support wirkt sich das neue Release aus: Mit dem Erscheinen von Version 23 endet planmäßig der Support für die im August 2022 erschienene Version Electron 20.

Breaking Change: input-event statt scroll-touch-Events

Die bereits zuvor als veraltet markierten Events in BrowserWindow – scroll-touch-begin , scroll-touch-end und scroll-touch-edge – sind in Electron 23 nicht mehr verfügbar. An ihre Stelle tritt das neue Event in webContents namens input-event .

// Removed in Electron 23.0 -win.on('scroll-touch-begin', scrollTouchBegin) -win.on('scroll-touch-edge', scrollTouchEdge) -win.on('scroll-touch-end', scrollTouchEnd) // Replace with +win.webContents.on('input-event', (_, event) => { + if (event.type === 'gestureScrollBegin') { + scrollTouchBegin() + } else if (event.type === 'gestureScrollUpdate') +{ + scrollTouchEdge() + } else if (event.type === 'gestureScrollEnd') { + scrollTouchEnd() + } +})

Welche weiteren Breaking Changes in Zukunft für Electron geplant sind, verrät das Team auf GitHub. Zu den Highlights im aktuellen Release hat es wie gewohnt einen Blogeintrag verfasst.

(mai)