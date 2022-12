Cross-Plattform-Framework Qt 6.5 führt ein Modul für die gRPC-Kommunikation ein

Die Qt Company hat die erste Beta von Qt 6.5 veröffentlicht. Das Release bringt die drei neuen Module Qt Grpc, Qt Location und Qt Quick Effect Maker mit. Außerdem gibt es Ergänzungen in bestehenden Modulen wie Qt Core und Qt Quick.

Nach dem aktuellen Zeitplan soll das fertige Release am 30. März 2023 erscheinen, also ein halbes Jahr nach Qt 6.4, das im Herbst die lang erwartete Anbindung an WebAssembly mitgebracht hat.

gRPC und Kartendaten

Das Modul Qt Grpc dient der Kommunikation über Googles Framework gRPC für Remote Procedure Calls (RPC). Es enthält zusätzlich das Modul Qt Protobuf, um Qt-Klassen aus Dateien im Protocol-Buffers-Format zu erstellen und die Inhalte zu serialisieren beziehungsweise zu deserialisieren. Qt Grpc nutzt die aus den Servicebeschreibungen generierten Klassen, um über gRPC zu kommunizieren.

Lesen Sie auch Services sicher und zuverlässig kommunizieren lassen mit gRPC heise Developer

Qt Location fehlte bisher noch bei der langen Migration der Module aus Qt 5 nach Qt 6 seit dem Wechsel auf die neue Hauptversion im Dezember 2020. Mit dem ursprünglich für Anfang 2022 geplanten Modul lassen sich Kartendaten für standortbezogene Dienste integrieren und in Qt-Quick-Anwendungen rendern. Sowohl Qt Grpc als auch Qt Location sind derzeit als technische Preview gekennzeichnet.

Shader-Effekte und Ergänzungen

Ebenfalls neu ist das Modul Qt Quick Effect Maker, das Shader-Effekte für Qt Quick erzeugt.

Bei den bestehenden Modulen gibt es unter anderem Ergänzungen für die TableView in Qt Quick. Dort lässt sich die Größe der Spalten und Zeilen neuerdings explizit angeben und mit der Maus ändern, und die Tabellen erlauben die Mehrfachauswahl.

In Qt GUI kehren die Klassen zum Verarbeiten von Drag-and-Drop und dem Kopieren von Daten in plattformspezifischen Formaten für Windows mit dem QWindowsMimeConverter sowie für macOS und iOS mit dem QUtiMimeConverter zurück.

Weitere Neuerungen in Qt 6.5 Beta lassen sich dem Qt-Blog entnehmen. Auch wenn der Blogbeitrag es nicht erwähnt, dürfte Qt 6.5 das nächste Release mit Long-term Support (LTS) nach Version 6.2 werden. Allerdings gilt der erweiterte Support seit Version 5.15 nur noch für kommerzielle Releases, nachdem die Qt Company Anfang 2020 einige Bedingungen angepasst hatte.

(rme)